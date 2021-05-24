Hac başvurusu ne zaman? 2021 hac kayıtları ne zaman? Hac kuraları yeniden mi çekilecek?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada ise, bu yıl yapılacak olan hac ibadetinin Covid-19 salgını nedeni ile özel koşullar altında düzenleneceği duyurdu. Suudi Arabistan tarafından yayınlanan 9 sayfalık genelge ile hac ibadeti ve hacı adayları ile ilgili kurallar belli oldu. Genelge ile bu yıl yapılacak olan hac ibadeti için yerli ve yabancı hacıları da içeren sadece 60 bin kişilik kontenjan planlandığı aktarılarak, 45 bin hacı adayının yurtdışından, 15 bin hacı adayının ise yurtiçinden kabul edileceği belirtildi. Hacı adaylarının 18-60 yaş arasında olacağı ifade edilen genelgede, hacı adaylarının sağlıklı kişiler olmaları gerektiği belirtildi. Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye’den bu yıl 5 bin hacı adayının hac ibadeti için Suudi Arabistan’a gidebileceğini açıklamıştı.

Hac korona şartları neler?

Aşının 1'inci dozunun 13 Mayıs tarihine kadar yapılmış olması gerektiği ifade edilen genelgede, aşının 2'nci dozunun ise Suudi Arabistan'a gelmeden son 14 gün kala olunması gerektiği belirtildi. Yurtdışından gelen hacı adaylarının 3 gün karantina zorunluluğu bulunduğu aktarılırken, hacı adaylarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma gibi ihtiyadi tedbirler ile korunmaya devam edeceği ifade edildi. Yurtdışından gelen hacı adaylarına ayrıca, ikamet ettikleri yerde PCR testleri yapılacağı açıklandı.

Tüm yolculuk boyunca her hacı adayına bir koltuk numarası tahsis edileceği aktarılan genelgede, yolculuk sırasında ise hacı adaylarının ayakta durmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

2021 hac ne zaman?

Bu yıl hac ibadeti 17-22 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Eğer ülkemizden hacca gidilmesine izin verilirse, ilk hac kafilesi tahmini olarak 15 Haziran 2021 günü yola çıkabilir. Diyanet bu 2021 yılı haccı için yeniden kura çekilmeyeceğini 2020 yılında hac kurası çıkanların haklarının 2021 yılı haccı için korunacağını açıklamıştı. Arabistan yönteminin bu yıl 60 bin kişilik hacı adayını kabul edecek olması nedeniyle yeniden hac kuralarının çekilip çekilmeyeceği, Türkiye’den hacca gideceklerin nasıl belirleneceğine ve 2021 hacca gideceklerin kayıtlarının ne zaman yapılacağına ilişkin Diyanet’ten henüz bir açıklama gelmedi.