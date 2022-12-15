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Gündem Hablemitoğlu'nda da aynı iftira atılmıştı! Şimdi utanacak mısınız, solcu yobazlar!
Gündem

Hablemitoğlu'nda da aynı iftira atılmıştı! Şimdi utanacak mısınız, solcu yobazlar!

Necip Hablemitoğlu suikastını "Dindarlar Hablemitoğlu'nu öldürdü" diyerek AK Parti'ye yamayan solcu gruplar, on yıllardır gündemi sarsan her olayda İslam'ı hedef aldı. Ancak iddiaların aksine Hablemitoğlu'nun katil zanlısını, faili olmakla suçladıkları AK Parti iktidarı yakaladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 02:18:00 -
Hablemitoğlu'nda da aynı iftira atılmıştı! Şimdi utanacak mısınız, solcu yobazlar!

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti iktidarının faili olmakla suçlandığı Necip Hablemitoğlu cinayetinin failini AK Parti yakaladı.

Şimdi utanacak mısınız, solcu yobazlar!

On yıllardır gündemi sarsan her olayda İslam'ı hedef alan solcular, Necip Hablemitoğlu suikastını "Dindarlar Hablemitoğlu'nu öldürdü" diyerek AK Parti'ye yamamışlardı.

İddiaların aksine Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Levent Göktaş, firari olarak yakalandığı Bulgaristan'dan, AK Parti iktidarının çabaları neticesinde Türkiye'ye iade edilecek.

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