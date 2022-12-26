Hablemitoğlu suikastında flaş iddia! O bakan...

Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, Necip Hablemitoğlu'nun, infaz edilmeden önce azmettirici katillerinin isimlerini eski bir bakana söylediğini belirtti. Söz konusu bakanın, Hablemitoğlu'nun “Ben MİT Müsteşarı olacağım” dediğini aktardığını ifade eden Orakoğlu, Yeni Şafak'taki bomba yazısında şunları kaydetti:

"18.12.2002 tarihinde işlenen Necip Hablemitoğlu suikastı 20 yıl sonra yeniden ülke gündemine oturdu. Yakın tarihe kadar ortadan kaldırma amaçlı suikastı planlayıp işlediği iddia edilerek faş edilen isimlerin dışında 10’a yakın FETÖ iltisaklı üst düzey iki asker ile daha alt rütbede Özel Harp’e sızmış örgüt mensupları suç delilleri ve itirafları sonucu yakalanarak adalete teslim edildi. İnfaz emrini dönemin MAK Timi Komutanı Levent Göktaş verdi. Suikast öncesi hedef alınan Hablemioğlu’nun günlük hareketlerini Ukrayna’dan yakalanıp Türkiye’ye iade edilen Nuri Gökhan Bozkır günlerce izledi. Cinayeti de rütbeli asker Tarkan Mumcuoğlu işlemişti. Her ikisi de Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın Muharebe, Arama, Kurtarma (MAK) grubu mensubu asker kimlikli kişiler… Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikasti soruşturması kapsamında, savcılıkça hazırlanan iddianamede; aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, FETÖ ve CIA ajanları Mustafa Özcan, Enver Altaylı suikastı azmettirenler olarak suçlanıyor. Olayın ortaya çıkması sonrasında yurt dışına kaçan emekli Albay Levent Göktaş Bulgaristan’da yakalanmış daha sonra Türkiye’ye iade edilmişti. Azmettiren sanıklarla birlikte emekli Albay Levent Göktaş’ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında organize olarak FETÖ terör örgütü adına suikast ve cinayet davası açıldı.

‘MUSTAFA LEVENT GÖKTAŞ SUÇ ÖRGÜTÜ’NÜN AMACI ADAM ÖLDÜRMEK

İddianamede, örgütün ismi ‘Mustafa Levent Göktaş Suç Örgütü’ olarak yer alıyor. Göktaş’ın yönetimindeki suç örgütünün içinde dosyanın sanıklarından emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, eski Yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve Astsubay Mehmet Narin’in yer aldığı aktarıldı: “Örgüt, sivil ya da TSK ile iş yaptığını iddia eden dosyanın sanıklarından Aydın Köstem gibi ‘paramiliter’ kişilerle gerektiğinde irtibat halinde olan bir yapıda. Örgütün amacı örgüt liderinin talimatıyla adam öldürme şeklinde eylemleri icra etmektir. Suç işlemeye elverişli bir örgüttür..” İddianamede, Necip Hablemitoğlu’nun ölümünden önce yakın ilişki içerisinde olan istihbaratçı emekli Binbaşı İhsan Güven ve eşi Sibel Güven’in de evlerinde benzer şekilde öldürüldüğüne dikkat çekildi: “Söz konusu bu cinayeti soruşturma dosyamız şüphelilerinin örgüt faaliyeti altında işlemiş oldukları hususunda şüphe bulunmakta olup bu husus cumhuriyet başsavcılığımızca re’sen soruşturma işlemlerine konu edilmiştir.” Hablemitoğlu’nun ölmeden önce Güven’in yanına giderek onunla görüşme yapıyor olması, Hablemitoğlu’nun yazdığı kitapların Güven tarafından gözden geçirildiği bilgisi ve Güven’in de Hablemitoğlu gibi gözünden vurularak öldürülmüş olması hususlarının Güven çiftinin öldürülmesi eyleminin Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve bu örgüt tarafından gerçekleştirme ihtimalini akla getirdiği belirtilmekte.

“İSTİHBARATÇI İHSAN GÜVEN VE EŞİNİ HABLEMİTOĞLU İLE YAKIN İLİŞKİ İÇİNDE OLDUĞU GEREKÇESİ İLE AYNI ÇETE ÖLDÜRDÜ” İDDİASI!

Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili hazırlanan iddianamede, emekli Binbaşı İhsan Güven ile eşi Sibel Güven’in de Levent Göktaş’ın kurduğu çete tarafından öldürüldüğüne dair şüpheler olduğuna dikkat çekildi. 2004’te eşiyle birlikte öldürülen Güven, Hablemitoğlu ile yakın ilişki içerisindeydi Hablemitoğlu’nun yazdığı kitapları gözden geçiren Güven, yine Hablemitoğlu gibi gözünden vurulmuştu.

“BEN MİT MÜSTEŞARI OLACAĞIM” DEDİ

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın’nın tanık sıfatıyla ifadesi alındı. Hablemitoğlu’nun Alman vakıfları ve Fetullah Gülen’le ilgili araştırma ve inceleme yaptığını söyleyen Şıvgın, “Ben ‘Alman vakıfları önemli bir meseledir, dikkatli olman gerekir. Bunları senden kim istiyor, neden yapıyorsun bunu?’ dedim. ‘Bunu yapmamı benden asker istedi, ben MİT Müsteşarı olacağım’ dedi” ifadelerini kullandı. Altaylı’nın Hablemitoğlu ile görüşmek için kendisine ulaştığını anlatan Şıvgın, şunları söyledi: “Necip Hablemitoğlu’nun Fetullahçı yapılanmayı anlattığı kitapla ilgili görüşmek istiyorlardı. Hablemitoğlu’na ‘Seninle Mustafa Özcan ve Enver Altaylı görüşmek istiyor’ dedim. Bu şahıslarla görüşmek istemiyordu. Hatta Hablemitoğlu, FETÖ/PDY’yi kastederek ‘Bunlar beni ölümle tehdit ediyor’ demişti.”

FETÖ HABLEMİTOĞLU’NU NEDEN ÖLDÜRMEK İSTEDİ?

Zira Hablemitoğlu’nun; FETÖ’nün legal görünümlü aslında illegal amaca hizmet eden faaliyetlerini deşifre etmeye çalışması, buna ilişkin kamuoyu önünde söylemlerde bulunması, bu konuda “Köstebek” ismini verdiği kitap çalışmasını halkla paylaşmak istemesi öldürülmesine gerekçe olmuştu. Aynı dönemde örgüt lideri Fetullah Gülen hakkında Devlet Güvenlik Mahkemeleri nezdinde görülmekte olan terör soruşturmasının başlatılması örgüt içerisinde büyük rahatsızlık uyandırmış ve Necip Hablemitoğlu’nun ölümüne giden süreci hızlandırmıştı."