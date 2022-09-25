Habertürk'teki kavga olay oldu! Öyle şeyler söyledi ki...

Türkiye'de seçim yaklaştıkça siyasetteki gerilim ekranlara da yansıyor.

Türk televizyonlarında hemen her akşam siyasi gelişmeler masaya yatırılıyor.

Habertürk'te de Serap Belet'in moderasyonunda Olaylar ve Görüşler programında yorumcu ve siyasetçiler gündemi değerlendirdi.

Programın katılımcılarından araştırmacı Onur Erim ve yazar Şükrü Küçükşahin'in tartışması ise geceye damga vurdu.

Erim'in başka bir isme atıf yaparak kullandığı Cumhurbaşkanı tanımını Küçükşahin eleştirince ortam alevlendi.

Küçükşahin'in, "Onur Bey'in tarif ettiği Cumhurbaşkanı insanüstü bir tarife geliyor" çıkışını Erim, "Benim lafımı bir daha çarpıtmayın" diyerek karşıladı.

"Sizin anlama sorununuz var"

Kendisinin bir atıf yaptığını hatırlatan Erim'in "Bey demekle nazik olunmaz" sözleri ise gerilimi artırdı.

Sonrasında Küçükşahin'den gelen "Sizin gerçekten anlama sorununuz var." cümlesi ise bardağı taşıran son damla oldu.