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Medya Habertürk'te skandal! Muharrem Sarıkaya çalışana tokat attı belediye başkanı donup kaldı
Medya

Habertürk'te skandal! Muharrem Sarıkaya çalışana tokat attı belediye başkanı donup kaldı

Turgay Ciner'in sahibi olduğu Habertürk'te 'Gün Başlıyor' programının sunucusu Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir olduğu söylenen kişiye yayın sırasında tokat attığı skandal anlar ortaya çıktı. Olaya şahit olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in şaşkınlığı kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 18:02:00 - 2021-12-19 18:32:46

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın "Gün Başlıyor" adlı programda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaparken İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir olduğu söylenen kişiye yayın sırasında tokat attığı görüntü ortaya çıktı. 

Turgay Ciner'in sahibi olduğu Habertürk'te gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptı.

Mikrofon takmaya çalışan muhabire tokat attı

Röportaj yaptığı esnada Muharrem Sarıkaya'nın, skandal hareketi sosyal medyaya düştü. Görüntülerde; Fatma Şahin ile konuşan Muharrem Sarıkaya'nın işini yapmaya çalışan muhabire dönerek bir anda tokat attığı görülüyor.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'ın tokat attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi Fatma Şahin'e bir şeyler söylemeye devam ettiği dikkat çekerken, Başkan Şahin'in şaşkınlık yaşadığı anlar kameraya yansıdı.

 

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