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Gündem Habertürk ve Fatih Altaylı'nın avukatlığına soyundu! Ersoy, algı operasyonunu böyle savundu!
Gündem

Habertürk ve Fatih Altaylı'nın avukatlığına soyundu! Ersoy, algı operasyonunu böyle savundu!

Operasyonel yayın organı Habertürk ve Fatih Altaylı'nın avukatlığına soyunan sunucu Mehmet Akif Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un medya kuruluşuna yönelik paylaşımına “Fahrettin Altun’un paylaşımını kınıyorum” diye cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 23:52:00 - 2021-07-23 00:10:58
Habertürk ve Fatih Altaylı'nın avukatlığına soyundu! Ersoy, algı operasyonunu böyle savundu!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyoruz" açıklamalarına Habertürk televizyonu sunucusu Mehmet Akif Ersoy’dan yanıt geldi.

Fatih Altaylı ve Habertür'ün avukatlığına soyunan Ersoy “İletişim Başkanı’nın gazetecileri düzeltmek yerine bir kurumu doğrudan hedef alan açıklama yapması hakikaten şaşırtıcı. Ortada bir hata bile varsa, diyelim ki Habertürk yazarı hatalı bire yazmış olsa da bu şunu getirir; parti içerisinde biri yanlış yaptığında - o yanlışların içeriğini söylemeyeceğim- doğrudan partiyi veya ittifakı hedef almak ne kadar makuldur?” diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı'nın prestiji" kılıfını öne süren Ersoy “Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı’nın prestiji Türkiye’nin prestijidir. Bu prestiji korumak herkesin vazifesidir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı’nı o yorgunlukla medya karşısına, canlı yayına çıkartmak bir kazadır, bir hatadır bence. Onu da geçiyorum. Bu, Türkiye’nin uluslararası alandaki prestiji açısından da bir sorundur. Bunu şapkamızı önümüze alıp düşünmemiz gerekirken çıkıp da bir yazarının yazdığı yazı üzerine Habertürk’ü bu şekilde itham etmenin haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ben AK Parti’nin de böyle bir yaklaşımı olacağını düşünmüyorum. Herhalde AK Partili vekiller, bakanlar, meseleyi takip edenler fotoğrafa baktıklarında, o fotoğrafın ne ifade ettiğini objektif şekilde göreceklerdir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Sayın Fahrettin Altun’un bu paylaşımını ben de kınıyorum” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

n.uyan

Mehmet Akif Ersoy sen fazla ileri atılma fatih Altaylı için değmez senide bir anda harcarlar
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