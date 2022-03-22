Habertürk TV'de büyük skandal! Böyle kepazelik görülmedi

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında büyük bir skandal yaşandı. Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerden alaycı bir şekilde bahseden ve inanmadığını söyleyen program konuğu Prof. Dr. Ahmet Arslan, ekran başındakilerin tepkisini çekti. Profesörün alaycı tavrını Fatih Altaylı’nın sadece izlemekle yetinmesi ise eleştiri konusu oldu.

Fatih Altaylı’nın Habertürk'teki Teke Tek Bilim programına katılan Felsefe Profesörü Ahmet Arslan, din ve felsefe ilişkisini yorumlarken ayetler hakkında alaycı bir biçimde konuştu. Arslan'ın, “E kusura bakmasın ama ben de doğru olmadığını görüyorum” demesi ise tepkilere neden oldu. Fatih Altaylı'nın Ahmet Arslan'ın sözlerine müdahale etmemesi de dikkatlerden kaçmadı ve eleştiri konusu oldu

Kuran-ı Kerim'deki ayetlerle ilgili Arslan "Hep söylerler Kur'an'da ne güzel ayetler var: Düşünmezler mi, tefekkür etmezler mi, falan filan. Düşünsünler tefekkür etsinler evet. İşte benim söylediğim yukardan getirdiğim şeylerin ne kadar doğru olduğunu görecekler. E kusura bakmasın ama ben de doğru olmadığını görüyorum." ifadelerini kullandı.

"Bunlar hep uydurma laflar"

Arslan "Hani vardır ya, tabi bunlar hep uydurma laflar, "Efendim ilim Çin’de bile olsa arayınız." Yani burada kastettiği ilim, normal doğal bilim mi, astronomi mi, matematik mi, jeoloji mi, fizik mi, hangi bilim? Kur'an bilimi. Kur'an bilimi denilen şey ne? Kur'an bilimi şey işte. Orada yazılan şeyler. Tanrı ile evren arasındaki şey. Başlangıçta, geldiği toplum çok parlak düzeyde bir toplum değil. O insanlara bilgiyle ilgili daha olumlu bir tutum takınma imkanı vermiş. Ama sınırlı. Bir noktaya geldikten sonra o bilgi onlar için zararlı, gereksiz, muzır olmuş." dedi.

"İslamiyetin başı, ortası, sonu her yeri yalandır"

Prof. Dr. Ahmet Arslan, daha önceki konuşmalarında da, "İslamiyetin başı, ortası, sonu her yeri yalandır. Yalan üstüne yalan, inanılır gibi değildir." gibi ifadelerini kullanmıştı.