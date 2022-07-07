Habertürk muhabirinden beyaz önlüklü zorbaların eyleminde seviyesiz üslup! Emniyet mensubuna böyle saygısızlık yaptı
İstanbul'daki TTB eyleminde Habertürk TV muhabiri ile emniyet mensubu arasında tartışma yaşandı. İzin verilmeyen alana girmek için ısrar eden Habertürk muhabiri, emniyet mensubuna yönelik çirkin tavrı ile tepki çekti.
Yeniakti.com.tr
Konya'da bir caninin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Doktor Ekrem Karakaya'nın ölümü, ülkeyi yasa boğarken, Türk Tabipler Birliği (TTB) öncülüğündeki doktorlar üzücü olayı siyaset malzemesi yaparak iş bıraktı.
Türkiye genelindeki TTB eylemlerinde gergin anlar yaşandı.
Çirkin üslubu ile tepki çekti!
İstanbul'da bir araya gelen TTB'lilerin protestosunu görüntülemek isteyen Habertürk TV muhabiriyle polis memuru arasında tartışma yaşandı.
İzin verilmeyen alana girmek için ısrar eden Habertürk muhabiri, emniyet mensubuna yönelik çirkin tavrı ile tepki çekti.