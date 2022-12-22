Habertürk canlı yayınında Cumhurbaşkanı adayı tartışması! Şen ve Aksoy arasında sert atışma

Habertürk Gündem programına katılan Gazeteci Faruk Aksoy ve Prof. Dr. Ersan Şen arasında 6'lı masanın adayı kim olacak tartışması yaşandı.

Aday ve seçim tarihi tartışması

6'lı masanın adayı hakkında açıklamalarda bulunan Şen, 'Ortada seçim tarihi yok! Adayın isminin ne önemi var.' açıklamasında bulundu.

Bunun üzerine Aksoy, 'Sen defalarca burada adayı açıklayın diyordun şimdi ne oldu.' diyerek tepki gösterdi.

'Mikserlik yapma'

Cevap veren Şen, 'Ekonomik sorunlar var. Milletin böyle derdi yok.' dedi. Aksoy'u 'mikserlik yapmak'la suçlayan Şen, 'senin söylediklerin milletin karnını doyurmuyor.' derken, Aksoy'dan Şen'e sert tepki geldi. Program sunucusu Kürşad Oğuz tartışmanın büyümemesi için reklama gitti.