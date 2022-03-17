Habertürk bu hadsize haddini bildirecek mi? Cenab-ı Allah'ın kudreti ile alay etti!

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Habertürk TV ekranında "Gün Başlıyor" programının sunucuları, Esra Toptaş ve Kadir Kaymakçı İzmir'de gökyüzünün kızıl renge dönüşmesini değerlendirirken, tepki çeken ifadeler kullanıldı.

'Dalgacı Mahmut...'

Yayına bağlanan bir profesörün açıklaması üzerine konuşan Kadir Kaymakçı, anlam bütünlüğü olmayan cümleleri ile Cenab-ı Allah'ın kudretini kendince tiye aldı.

"Ben bunun bir doğa olayı olduğuna inanmak istemiyorum." diyen Kaymakçı, "Bu belki de işi gücü gökyüzünü boyamak olan dalgacı Mahmut'un bize yaptığı iştir. Gökyüzünü hep maviye boyayacak değil, biraz da kırmızıya boyayım demiş olsa gerek. Çok da güzel görünüyor bence." ifadelerini kullandı.