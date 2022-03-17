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Medya Habertürk bu hadsize haddini bildirecek mi? Cenab-ı Allah'ın kudreti ile alay etti!
Medya

Habertürk bu hadsize haddini bildirecek mi? Cenab-ı Allah'ın kudreti ile alay etti!

Habertürk TV canlı yayınında İzmir'de gökyüzünün kızıl renge bürünmesini yorumlayan Kadir Kaymakçı, Cenab-ı Allah'ın kudretini alaycı uslübü ile tiye alarak büyük bir saygısızlığa imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 18:16:00 - 2022-03-17 18:21:24

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk TV ekranında "Gün Başlıyor" programının sunucuları, Esra Toptaş ve Kadir Kaymakçı İzmir'de gökyüzünün kızıl renge dönüşmesini değerlendirirken, tepki çeken ifadeler kullanıldı.

'Dalgacı Mahmut...'

Yayına bağlanan bir profesörün açıklaması üzerine konuşan Kadir Kaymakçı, anlam bütünlüğü olmayan cümleleri ile Cenab-ı Allah'ın kudretini kendince tiye aldı.

"Ben bunun bir doğa olayı olduğuna inanmak istemiyorum." diyen Kaymakçı, "Bu belki de işi gücü gökyüzünü boyamak olan dalgacı Mahmut'un bize yaptığı iştir. Gökyüzünü hep maviye boyayacak değil, biraz da kırmızıya boyayım demiş olsa gerek. Çok da güzel görünüyor bence." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Abdullah Murat

Ey rabbim! Dileseydin onları ve beni daha önce helâk ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helâk edecek misin? Bu iş, senin imtihanından başka bir şey değildir; onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velîmizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı! Sen bağışlayanların en iyisisin (Kıyamet günü göğü kıpkırmızı dağları dümdüz yapacak ilahın gökten indirdiği kitaptan Hz.Musa nın rabbine yakarışı)

Ruhi Dumlu

Bu mübarek günde seni Allaha havale ediyorum Allah seni ıslah etsin
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