Habertürk binası önünde 'tokatçı' Muharrem Sarıkaya protestosu

Habertürk binası önünde toplanan Disk Basın-İş üyeleri, Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’nın İHA muhabiri Ahmet Demir’e canlı yayın esnasında tokat atmasını protesto etti.

İşçi-emekçi naraları atarak gece gündüz hükümet düşmanlığı yapan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, canlı yayın esnasında İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Demir’e canlı yayında tokat attı. Sarıkaya'ya birçok kesimden tepki yağarken DİSK Basın-İş üyeleri de Habertürk binası önünde toplanarak yaşanan skandalı protesto etti.

"Sarıkaya’nın bütün görevlerinin sona erdirilmesi" çağrısı

Grup adına açıklama yapan Disk Basın-İş Başkanı Faruk Demir, "Olayın görüntülerinin çıkmasının ardından sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine birçok gazeteci Sarıkaya’nın kendilerine de kötü davrandığını, mobing uyguladığını açıkladı. Bu eziyetlere işi kaybetme kaygısı nedeniyle çoğunlukla sessiz kalınıyor. Gelen tepkiler üzerine Muharrem Sarıkaya Habertürk’ün Ankara temsilciliğinden istifa ettiğini açıkladı. Ancak gazete ve televizyondaki görevlerine devam edip etmediği net değil. Pek çok basın emekçisinin kolektif çabasıyla sürdürülebilen bir yayın faaliyetinde iş arkadaşına şiddet uygulamak, hele de bunu sırtını dayadığı güce, konumuna güvenerek yapmak asla kabul edilemez. Habertürk yönetimine çağrımız Sarıkaya’nın bütün görevlerinin sona erdirilmesidir" şeklinde konuştu.

Grup, yaptıkları basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.