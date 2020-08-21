Habertürk’ün sahibi kimdir? Habertürk Tv 20Mart 2001 tarihinde Ufuk Güldemir sahipliğinde Ciner Medya şirketi tarafından kurulmuştur. Habertürk Tv Türkiye’nin haber ve aktüel programları ile ulusal yayın yapan televizyon kanallarından biridir. Habertürk Tv Ufuk Güldemir hayatını kaybettikten sonra Ciner Holding tarafından satın alınmıştır. Habertürk.com ve Habertürk TV olarak yayınına devam etmektedir.

Habertürk.com yazarları kimlerdir?

Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas’tır. Yayın Koordinatörü

Mesut Toptan’dır. Habertürk yazarları arasında Fatih Altaylı, Muharrem Sarıkaya, Murat Bardakçı, Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman, Serdar Ali Çeliker, Serdar Turgut, Abdurrahman Yıldırım, Esin Övet, Mehmet Akif Ersoy, Oray Eğin, Kürşat Zorlu, Temel Yılmaz, Güntay Şimşek, Çetin Çetiner, Kübra Par gibi yazarları bulunuyor.

Habertürk TV künyesi

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz, Haber ve Yayın Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın’dır. Dış Politika Güvenlik Terörle Mücadele Haber ve Yayın Koordinatörlüğü görevini ise Çetiner Çetin yürütmektedir.

Habertürk TV frekansları

Habertürk, karasal yayın (normal anten), Türksat 3A uydusunda 11053 H 8000 3/4 frekansından, Digiturk 44. kanaldan, D-Smart 33. kanaldan, tivibu 57. kanaldan ve KabloTV 59. kanaldan izlenebilmektedir.

Habertürk TV HD frekansı

Habertürk TV HD, Türksat 4A 12209 H 10000 3/4 frekansından, Turkcell TV+ 51. kanaldan, D-Smart 33. kanaldan, KabloTV 61. kanaldan ve Türksat TKGS 17. kanaldan da izlenebilmektedir.

Habertürk TV program türleri neler?

Güncel

Ekonomi

Yaşam

Sağlık

Kültür Sanat

Söyleşi

Aktüel

Spor

Tartışma

Habertürk TV’de hangi programlar yayınlanıyor?

Habertürk TV Gündüz Programları

Gün Başlıyor

Para Gündem

Gün ortası

Habertürk manşet

Akşam Haberleri

Ana Haber Bülteni

Bakış

Spor Bülteni

Hava Durumu

Ne Yapsak

Habertürk TV Akşam Programları

Teke Tek

Akılda Kalan

Nedir Ne Değildir?

Enine Boyuna

Gerçek Fikri Ne?

Habertürk canlı yayını nasıl izlenir?

Habertürk canlı yayını seyretmek için öncelikle haberturk.com adresine girin. Ardından sağ üst köşedeki Canlı yayın sekmesine tıklayarak Habertürk TV canlı yayınını seyredebilirsiniz.