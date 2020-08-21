Habertürk
Habertürk canlı yayın nasıl izlenir? Habertürk TV sahibi kim? Habertürk TV programları gibi detaylar haberimizde.
Habertürk’ün sahibi kimdir? Habertürk Tv 20Mart 2001 tarihinde Ufuk Güldemir sahipliğinde Ciner Medya şirketi tarafından kurulmuştur. Habertürk Tv Türkiye’nin haber ve aktüel programları ile ulusal yayın yapan televizyon kanallarından biridir. Habertürk Tv Ufuk Güldemir hayatını kaybettikten sonra Ciner Holding tarafından satın alınmıştır. Habertürk.com ve Habertürk TV olarak yayınına devam etmektedir.
Habertürk.com yazarları kimlerdir?
Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas’tır. Yayın Koordinatörü
Mesut Toptan’dır. Habertürk yazarları arasında Fatih Altaylı, Muharrem Sarıkaya, Murat Bardakçı, Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman, Serdar Ali Çeliker, Serdar Turgut, Abdurrahman Yıldırım, Esin Övet, Mehmet Akif Ersoy, Oray Eğin, Kürşat Zorlu, Temel Yılmaz, Güntay Şimşek, Çetin Çetiner, Kübra Par gibi yazarları bulunuyor.
Habertürk TV künyesi
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz, Haber ve Yayın Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın’dır. Dış Politika Güvenlik Terörle Mücadele Haber ve Yayın Koordinatörlüğü görevini ise Çetiner Çetin yürütmektedir.
Habertürk TV frekansları
Habertürk, karasal yayın (normal anten), Türksat 3A uydusunda 11053 H 8000 3/4 frekansından, Digiturk 44. kanaldan, D-Smart 33. kanaldan, tivibu 57. kanaldan ve KabloTV 59. kanaldan izlenebilmektedir.
Habertürk TV HD frekansı
Habertürk TV HD, Türksat 4A 12209 H 10000 3/4 frekansından, Turkcell TV+ 51. kanaldan, D-Smart 33. kanaldan, KabloTV 61. kanaldan ve Türksat TKGS 17. kanaldan da izlenebilmektedir.
Habertürk TV program türleri neler?
Güncel
Ekonomi
Yaşam
Sağlık
Kültür Sanat
Söyleşi
Aktüel
Spor
Tartışma
Habertürk TV’de hangi programlar yayınlanıyor?
Habertürk TV Gündüz Programları
Gün Başlıyor
Para Gündem
Gün ortası
Habertürk manşet
Akşam Haberleri
Ana Haber Bülteni
Bakış
Spor Bülteni
Hava Durumu
Ne Yapsak
Habertürk TV Akşam Programları
Teke Tek
Akılda Kalan
Nedir Ne Değildir?
Enine Boyuna
Gerçek Fikri Ne?
Habertürk canlı yayını nasıl izlenir?
Habertürk canlı yayını seyretmek için öncelikle haberturk.com adresine girin. Ardından sağ üst köşedeki Canlı yayın sekmesine tıklayarak Habertürk TV canlı yayınını seyredebilirsiniz.