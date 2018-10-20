Haberleşmede artık lazer ışınları kullanılacak

Normal şartlarda lazerler, bulutların yoğunluğu sebebiyle bu noktada takılırlar ve ışınlar durur. Bu sebeple gönderilen bilgi akışı da karışır. Cenevre Üniversitesi'nden gelen bilim insanları, bulutlardaki yoğunluğu delip geçebilen ultra sıcak bir lazer tasarladı. Bekledikleri gibi de oldu, bilgi taşıyan lazer ışınlar buluttan geçebildi. Son zamanlarda genel anlamda insanlar, güvenlik sebepleriyle radyo dalgaları konusunda da pozitif görüşlere sahip değildi. Hatta bu endişe gittikçe artan bir gerçek.

Ayrıca uzun dalga boyları iletilen bilgi miktarını sınırladığı için, bilim insanları lazere geçmek için bir neden daha bulmuş oldu. Profesör Jean-Pierre Wolf, konuyla alakalı olarak lazer ışınlarının, radyo dalga boylarından 10.000 kat daha fazla bilgiyi taşıyabildiklerini ve bununla beraber kanalların sayısı konusunda da bir sınırlaması bulunmadığını söyledi. Ayrıca lazerlerin tek bir kişi üzerine de hedefleyebildiklerini ve bunun da güvenlik konusunda bizler için önemli olduğunu ekledi.

Webtekno’nun haberine göre uzmanlar dünyanın çeşitli yerlerinde lazer sinyallerini alabilen daha fazla yer istasyonu inşa ediyorlar. Buradaki ana fikir, hava koşullarına göre uydu tarafından hedeflenen istasyonu seçmek. Bununla birlikte, havanın ne zaman bulutlu olup olmayacağı her zaman öngörülebilen bir durum değil. Profesör Wolf, bunun için bulutları delip geçerek bu problemi aşmak istediklerini söyledi. Profesör Wolf ayrıca, "2025 yılına kadar bu uygulamayı küresel anlamda başlatmak istiyoruz. Bizim istediğimiz, bu teknolojiye sahip olmak isteyen ülkelerin kendilerini hazırlaması" diyerek projenin geleceğini de aydınlatmış oldu.