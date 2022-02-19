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Yerel Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yerel

Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adam, eve balkondan giren ekipler tarafından ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 20:32:00 -
Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Yalı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında yaşayan 65 yaşındaki Mustafa Sekban'dan bir süredir haber alınamadı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı çalıp cevap alamayan itfaiye ekipleri yaşlı adamın evine balkondan girerek kapıyı açtı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tetkiklerin ardından Sekban’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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