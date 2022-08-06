Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'dan flaş karar!
Türk sinemasının en önemli filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" rolüyle tanınan Tuncay Akça'dan flaş bir karar geldi. Oynadığı sahnelerdeki gülüşüyle hafızalara kazınan Akça, İYİ Parti'ye katıldı.
Türk sinemasının en önemli filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" rolüyle tanınan Tuncay Akça'dan flaş bir karar geldi. Oynadığı sahnelerdeki gülüşüyle hafızalara kazınan Akça, İYİ Parti'ye katıldı.
Türk sinemasının en sevilen filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" rolüyle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katılma kararı aldı.
Akça'nın üyeliğini İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında yaptı. Sıcak gelişmeyi duyuran İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fisun Mehlika Toca, "Pervasız çocuk gülüşlerimizi her daim hatırlatan, Türk sinemasının değerli sanatçısı Sayın Tuncay Akça İYİ Parti'ye katılarak gücümüze güç katmıştır. Hoş geldin İYİ adam" dedi.
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