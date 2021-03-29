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Medya Hababam sınıfı serisinde de rol alan oyuncu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti
Medya

Hababam sınıfı serisinde de rol alan oyuncu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti

Hababam sınıfı serisinde de rol alan oyuncu Fazıl Ender Uzun dün hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Uzun'a bir hafta önce kemik tümörü teşhisi konulmuştu.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 14:41:00 - 2021-03-29 15:20:32

Hababam sınıfı serisinde de rol alan oyuncu Fazıl Ender Uzun'a geçen hafta kemik tümörü teşhisi konuldu. 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan usta sanatçı Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Oyuncu Fazıl Ender Uzun, Hababam Sınıfı, Akasya Durağı gibi önemli projelerde rol almıştı.

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