  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Haas F1 Takımı, Rus pilot Mazepin ile anlaştı
Spor

Haas F1 Takımı, Rus pilot Mazepin ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:41:30 -
Haas F1 Takımı, Rus pilot Mazepin ile anlaştı

ANKARA (AA) - Rus sürücü Nikita Mazepin, 2021'den itibaren Haas Formula 1 Takımı'nda yarışacak.

Daha önce son 4 yıldır kadrosunda yer alan Romain Grosjean ve Kevin Magnussen ile 2020 sezonunun ardından yollarını ayıracağını açıklayan Haas takımı, anlaştığı ilk sürücüyü duyurdu.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, iki sezondur Formula 2'de mücadele eden Mazepin ile 2021'de başlayacak uzun süreli sözleşme imzalandı.

Rus kimya şirketi Uralchem'in sahibi Dmitry Mazepin'in oğlu olan 21 yaşındaki pilot, 2018 GP3 Serisi'ni 2. sırada tamamlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı

Kabine Toplantısı sonrası koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her gün gece saat 21.00 ile s..
Milyonlarca memurun yeni mesai saatleri belirlendi
Gündem

Milyonlarca memurun yeni mesai saatleri belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık'tan itibaren 10.00-16.00 olarak belirlendi...
AB'de sistem kilitlendi! İtalya'dan iki ülkeye tepki
Dünya

AB'de sistem kilitlendi! İtalya'dan iki ülkeye tepki

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, koronavirüs salgınının ekonomik sonuçlarına karşı Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan kurtarma ..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay