Haaland'dan itiraf! "İlkay'a yalvarmak üzereydim"

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, yeni transferleri Erling Haaland, Julian Alvarez ve Stefan Ortega için Etihad Stadyumu'nda tören düzenledi. Toplantıda bütün gözler transferin flaş ismi Norveçli genç golcü Erling Haaland'daydı...

Borussia Dortmund forması giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı oynayan 21 yaşındaki genç yıldız, City'nin oynadığı futbolu yorumlarken İlkay Gündoğan itirafında bulundu.

Manchester City'ye transferinin kendisini için büyük bir meydan okuma olduğunun altını çizen Norveçli golcü, "Yeni bir ülke, yeni bir lig, yeni bir teknik direktör... Yeni bir kulübe adım atmanın ne demek olduğunu biliyorum ve bunu daha önce birkaç kez yaşadım. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı forma giydim ve onlara karşı oynamanın televizyonda gördüğünüzden çok daha farklı olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde City'e karşı oynadıkları maçta neredeyse 25 dakika boyunca topa dokunamadığını belirten Haaland, "Ve neredeyse, 'İlkay (Gündoğan) lütfen tiki-taka oynamayı bırak!' demek üzereydim. Oyunu farklı bir seviyede oynuyorlar ve ben de bunun bir parçası olabilmek için buradayım. Kafa vuruşlarımı, sol ve sağ ayakla çıkardığım şutlarımı, topla hareketlerimi ve topsuz oyunumu geliştirmek gerektiğinin farkındayım." ifadelerini kullandı.

Borussia Dortmund forması giydiği dönemde oynadığı 89 resmi karşılaşmada rakip fileleri 86 kez havalandıran Haaland, tekrarlanması oldukça güç bir gol ortalaması yakalamıştı.

(Sporx)