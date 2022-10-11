Haaland sözleşme detayları: Erling Haaland'ın serbest kalma bedeli ortaya çıktı! İnanılmaz rakam

Manchester City'nin sezon başında Borussia Dortmund'dan 60 milyon Euro karşılığında transfer ettiği ve sezona olağanüstü bir giriş yapan Norveçli yıldız futbolcu Erling Haaland'ın serbest kalma bedeli belli oldu.

22 yaşındaki Norveçli yıldız Erling Haaland'ın serbest kalma bedeli duyanları şaşkına çevirdi.

The Athletic'te yer alan habere göre; Manchester City ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Haaland'ın 2024 yazından itibaren İngiltere dışı kulüpler için serbest kalma bedeli olacak. Bu serbest kalma bedeli ise ilk yıl için 200 milyon Euro olarak belirlendi ancak her yaz giderek düşecek.

Premier Lig kulüpleri içinse bonservis bedeli tamamen Manchester City'nin inisiyatifinde olacak.

22 yaşındaki Norveçli golcü, şu ana kadar Manchester City formasıyla 13 maça çıktı ve 23 gole doğrudan katkı (20 gol - 3 asist) sağladı.

SIRRI KALP VE KARACİĞER YEMEK- "YEREL VE KALİTELİ YEMEK EN ÖNEMLİSİ"

Erling Haalan'ın günde 6 bin kalori alan Erling Haaland'ın kalp ve karaciğer gibi sakatatlardan oluşan bir diyeti bulunuyor. Ayrıca belgeselinde içtiği suyu bile filtrelediğini açıklayan oyuncu, uyanır uyanmaz güneş ışığına çıktığını söylüyor.

22 yaşındaki forvet formunun sırrına dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Diğer insanlar kalp ve karaciğer yemiyorlar ama ben vücuduma iyi bakma endişesine sahibim. Mümkün olduğunca yerel ve kaliteli yemek yemek en önemlisi." "İnsanlar et yemenin kötü olduğunu söylüyor ama hangi etten bahsediyoruz? Fast food dükkanlarındaki etlerdense, kalp ve karaciğer yemeyi tercih ediyorum." "Kalp ve karaciğer, B vitamini, demir, fosfor, bakır ve magnezyum açısından zengin süper besinlerdir."

Erling Haaland kimdir, nereli? Hangi mevkide oynuyor?

21 Temmuz 2000 doğumlu olan Erling Haaland, İngiltere'de dünyaya geldi. Üretken bir golcü olan Håland; hızı, atletizmi, gücü ve topsuz alandaki hareketliliğiyle dikkat çekmektedir. Dünyadaki en iyi genç futbolculardan biri olarak gösterilmektedir. Forvet oyuncusudur.

Erling Haaland nereli?

Erling Haaland/Doğum yeri: Leeds, Birleşik Krallık

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