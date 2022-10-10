Google yine yaptı yapacağını! Dev hamle..

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Anthony Joshua - Oleksandr Usyk arasındaki maçla birlikte NFL karşılaşmasına başarıyla ev sahipliğinin ardından Tottenham Hotspur, büyük bir mali gelire kavuşabilir.

Dünyanın en büyük stadyumlarından birine sahip Tottenham, uzun süredir stat isim sponsorluğu anlaşması imzalamadı. Ancak The Athletic bunun değişecebileceğini ve iki taraf arasında görüşmelerin sürdüğünü yazdı.

Stat isim sponsorluğundan da büyük bir gelir elde etmeyi beklenen Tottenham Hotspur, Premier Lig'deki en iyi beşinci yıllık ciroya sahip takım özelliğine sahip.

GOOGLE'DAN SPORDA SPONSORLUK ATAĞI

Dünyanın en değerli şirketlerinden Google, son yıllarda bazı sponsorluklara imza attı. Google, Formula 1 ekiplerinden McLaren'le anlaştı. Dünyada faaliyet gösteren yazılım şirketi, Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) ve Amerika Beyzbol Ligi (MLB) ile de ticari anlaşmaları bulunuyor. Spor sponsorluklarını artırmak isteyen Google, futbol maçları dışında birçok organizasyona da ev sahipliği yapan Tottenham stadını ilgi çekici buluyor.

Akşam’a göre; Daniel Levy, stat isim hakkı konusunda aceleci olmadıklarını söylemiş, doğru paraya doğru markayla anlaşma yapmak istediklerini açıklamıştı.

İngiltere Premier Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarının da oynandığı stattaki maçlar, dünyanın büyük bir bölümünde yayınlanıyor. Tottenham Hotspur Stadyumu, hafta sonu New York Giants ile Green Bay Packers arasındaki NFL maçına da ev sahipliği yapmıştı.

2019'da eski stadı White Hart Lane'in yerine 1 milyar Sterlin'e yapılan stadına geçen Kuzey Londra ekibi, forma sponsoru AIA ve ürün tedarikçisi Nike ile uzun süreli anlaşmalara imza atmıştı.