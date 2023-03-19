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Spor Haaland şov yaptı
Spor

Haaland şov yaptı

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Burnley'yi 6-0 yenen Manchester City, yarı finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 00:39:00 -
Haaland şov yaptı

Etihad Stadı'nda oynanan FA Cup çeyrek final maçında Premier Lig ekibi Manchester City, Championship takımlarından Burnley'yi ağırladı.

Ev sahibi takım, Erling Haaland'ın 32, 35, 59, Julian Alvarez'in 62, 73 ve Cole Palmer'ın 68. dakikada attığı gollerle 6-0 galip geldi.

Bu sezon 6. kez "hat-trick" yapan Norveçli yıldız futbolcu Haaland, 37 maçta 42 gole ulaştı.

Manchester City, kupada adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.

Kupada çeyrek final aşaması, yarın oynanacak Sheffield United-Blackburn Rovers, Brighton-Grimsby Town ve Manchester United-Fulham maçlarıyla tamamlanacak.
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