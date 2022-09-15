Haaland eski takımına acımadı

Devler Ligi'nin 2. haftasında G Grubu'nun iddialı takımları arasındaki mücadelede ise Manchester City ile Borussia Dortmund karşılaştı.

Misafir ekip Borussia Dortmund, Bellingham ile 56. dakikada öne geçti. Fakat Manchester City, Stones'un 80 ve Haaland 84. dakikadaki golleriyle rakibini 2-1 yendi.

Eski takımının ağlarını sarsan Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 26'ya yükseltti.

Manchester City 6 puanla liderliğini sürdürürken, Borussia Dortmund 3 puanda kaldı.

Haaland'dan yeni rekor

22 yaş 55 günlük olan Erling Haaland, hem oynadığı hem de sonrasında rakip olduğu takıma gol atan en genç oyuncu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce bu rekorun sahibi 22 yaş 194 günlükken bu başarıya ulaşan Alvaro Morata olmuştu.

Kopenhag, Sevilla'yı ağırladı

Grubun diğer maçında Kopenhag, sahasında Sevilla ile karşılaştı.



Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.