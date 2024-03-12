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Siyaset Ha Sülün Osman, ha “Yapım çalışmasına başlama başkanı”!
Siyaset

Ha Sülün Osman, ha “Yapım çalışmasına başlama başkanı”!

Yeniakit Publisher
2024-03-12 09:52:00 - 2024-03-12 09:57:00
Ha Sülün Osman, ha "Yapım çalışmasına başlama başkanı"!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Ha Sülün Osman, ha “Yapım çalışmasına başlama başkanı”!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bir yanda iki ayda bir gerçekleştirilen metro açılışları..

Bir yanda 5. yılda, daha yeni yeni akla gelen metro temel atma törenleri..

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbulluları çaresiz bırakmamak için, bu yıl içinde Gayrettepe-Kağıthane metrosunu yapmış, bitirmiş, açılışının kurdelasını kesmiş, yolcu taşınmaya başlanmış..

Yine bu yıl içinde, özellikle tarihini de vereyim, önceki gün Ulaştırma Bakanlığı’nın üstlendiği ikinci metro hattı olarak Bakırköy-Kirazlı hattı da İstanbulluların hizmetine girmiş, yolcu taşımaya başlamış..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde, bu adamın başlayıp, bitirdiği bir tane metro yok..

Adam etrafta geziniyor, caka satıyor..

Sadece kendisini değil..

Kendisini destekleyen medya mensuplarını da rezil ediyor..

Önceki gün Bakırköy-Kirazlı metro hattı hizmete girdi ya..

Ulaştırma Bakanlığı başladı, bitirdi, hizmete girdi ya..

Dünkü gazetelere bakıyorum..

Cumhuriyet gazetesi birinci sayfadan, Bakırköy-Kirazlı hattı sanki hiç yapılmamış, açılmamış modunda, sıradan haberlerle sayfayı doldurmuş..

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