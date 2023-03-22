"Ha Kılıçdaroğlu ha tuvalet terliği"

Üst aklın yönlendirmesiyle bir araya gelen ve bütün ilkelerini ayaklar altına alan zillet paydaşları iyice zıvanadan çıktı. Gözlerini Erdoğan nefreti bürüyen ve iktidardan indirmek için her yolu deneyen ittifak ortakları şimdi de seçmenini adeta ‘aptal’ yerine koyarak, tuvalet terliğine bile oy verecek seviyede oldukları imasında bulundu.

Zillette seviye yerlerde

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” safsatasıyla Türkiye’yi 90’lı yılların karanlık atmosferine geri götürmek isteyen zillet paydaşları, kendi tabanını “aptal” yerine koymaya devam ediyor. Erdoğan ve AK Parti’ye karşı girdiği her seçimi kaybeden CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçmene yönelik, “Tıpış tıpış oy vereceksiniz” sözleriyle demokrasi anlayışını gözler önüne sererken, benzer açıklamalar ortaklarından geliyor. “Seçimden uzun süre önce adayımızı açıklarsak paçavraya çevirirler” diyerek ‘liyakat’ gözetmediklerini dile getiren SP lideri Temel Karamollaoğlu ile 6’lı masa’yı ‘kumar masası’na benzeten İP lideri Meral Akşener’in ardından bu defa da Millet İttifakını dışarıdan destekleyen Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, benzer bir rezalete imza attı. Kadiri tarikatının İcmal Kolunun Lideri Haydar Baş’ın oğlu olan ve önceki gün Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ederek destek istediği Hüseyin Baş, katıldığı bir canlı yayında, “Erdoğan karşısına tuvalet terliği olsa onu destekleriz” diyerek, kendi tabanının tuvalet terliği gibi iğrenç ve pespaye bir eşyaya bile oy verecek kadar güdümlü olduğunu öne sürdü. Eroğan’ı devirmek için her yolu deneyen zillet bileşenlerinin, sözde kendini ‘okumuş, aydın ve temel insan haklarına saygılı’ olarak nitelendiren seçmen kitlesine yönelik seviyesiz baskısını değerlendiren gazeteciler, “Kör nefretin muhalefeti düşürdüğü seviyeye bakın” dediler.

Seçmene saygısızlığın seviyesi

akit’e konuşan Gazeteci Yazar Şükrü Sak, şunları dile getirdi: “Siyasi proje ve alternatiflerle halkın karşısına çıkması gereken muhalefet, sonunda tümüyle ‘kayış attı.’ Siyasi bilinç dediğimiz şey ‘şase’ yaptı. Seçmene saygısızlığın ve siyasi arsızlığın zirvesidir bu. Önce sosyal medyada dillendirilen; ‘Tuvalet terliği olsa oy veririm’ mottosu, masasının liderlerinin ağzından da dillendirilmeye başladı. ‘Siyasi tercih’in tuvalet terliğine kadar indirgenmesi, kendilerine oy verecek kitleyi nasıl zehirlediklerini ve aşağıladıklarını gösteriyor. Kör nefretin muhalif kitleyi düşürdüğü yer burası. Bu bir çeşit ‘kaht-ı rical’ denilen ‘adam kıtlığı’ndan dolayı mı yoksa başka bir şey mi onun da bir önemi yok. Kör bir nefretle zehirledikleri sosyoloji, sonunda ‘Erdoğan olmasın da kim olursa olsun’ noktasından ‘Erdoğan olmasın da isterse tuvalet terliği olsun’ seviyesine düştü. Kendilerine ve seçmenlerine saygısızlığın, siyasi arsızlığın bundan daha somut bir göstergesi olmaz. Bu aynı zamanda ‘ilericiliğin-modernleşmeciliğin’ geldiği nokta olarak da görülebilir. Unutmayalım ki bunlar; Anadolu insanını ‘kömür ve makarna’ karşılığı oy verdiği-siyasi tercihte bulunduğu’ iddiasıyla küçümseyen sözde eğitimli, modern, ilerici kitleydi. Başlarına tuvalet terliği geçirmeye razı bir kitlenin bu saatten sonra tedavi edilmesi, siyasi bir bilinç kazanması da artık imkânsız diye düşünüyorum. O halde; zillet içim yaşasın tuvalet terliği!”

Kuklaya oy verecekler

Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat de şunları söyledi: “Baştan beri 6’lı maşa’nın bir proje olduğu belliydi ve bunu kendileri de defaatle ifade ettiler. Talimatla bir araya gelen ve yine talimat ile durmaya çalışan 6+1 şer koalisyonun henüz kendilerine ait üretebildikleri ne bir politika ne de bir stratejileri mevcut. Hiçbir meselede uzlaşamıyorlar. Onları birbirine bağlayan tek paydaları Erdoğan düşmanlığı. Türkiye’ye ve Anadolu insanına ne tür bir vizyon, yenilik, dinamizm getireceğinden ziyade Erdoğan karşıtlığı üzerinden tabanı konsolide etmeye çalışıyorlar. Seçmenlerini ve destekçilerini, tabiri caiz ise tuvalet terliğine oy verecek hatta bildiğiniz bir ibriği bile destekleyecek kıvama getirmeye çalışıyorlar. Bu vizyonsuzluğun neticesi olarak da seçmene atıfla ‘tuvalet terliği olsa destekleyeceğiz’ ifadelerini kullanıyorlar. Bu ülkeyi yönetmeye talip olan zillet bileşenleri açısından da kendilerini destekleyen halk açısından tarifi olmayan bir aşağılamadır. FETÖ, PKK, LGBTİ ve bilumum sapkın ve adi oluşumların desteklediği, küreselcilerin himmetinde ve TÜSİAD’ın öncülüğünde oluşturulan bu proje birliktelikten, zaten doğru, güzel ve iyi bir şey beklenemezdi.”

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