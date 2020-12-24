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Siyaset Ha ha ha ha! ‘Bir haber’ nedeniyle Özlem Gürses’in üstüne gidiyorlarmış!
Siyaset

Ha ha ha ha! ‘Bir haber’ nedeniyle Özlem Gürses’in üstüne gidiyorlarmış!

Sözde gazeteci Özlem Gürses, Çin'e giden ihracat treniyle ilgili yalan haber yapması sonrası pişkin açıklamalarda bulundu. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Gürses'in yüzü kızarmadan ortaya attığı yalanlara tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:01:00 -

CHP yandaşı sözde gazeteci Özlem Gürses, Türkiye’den Çin’e doğru yola çıkan ihracat trenini küçük göstermek için akılalmaz bir iftira attı. Gürses, trenin Çin’e değil Halkalı’ya gittiğini söyledi. Gürses, “Halkalı'da duruyor tren. Çin'e vagon gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı'da bitmiş” dedi.

Gürses’in skandal sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) trenin uğradığı her durağı, “ÇinTreniNerde” etiketiyle Twitter’da paylaştı.

Son olarak tren, Çin’in Şian şehrine ulaştı.

Trenin Çin’e gitmediği yalanıyla devleti alenen küçük düşürmeye çalışan Özlem Gürses’e sosyal medyadan birçok tepki mesajı geldi. Mesajların ardından Gürses, “Taciz ediliyorum” diyerek konuyu yargıya taşıdı. Sol medya da “Gürses’e taciz mesajları” başlıklı haberler yayınlayarak konuyu çarpıtmaya çalıştı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Gürses’in iftirası ve kendisine gelen mesajlar da konuşuldu.

Ali İhsan Karahasanoğlu, Özlem Gürses’in sunduğu bir haber nedeniyle kendisine tepki gelmediğini, devlete alenen iftira atarak doğruları çarptırdığını söyledi.

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