'Ha dağdaki Karayılan, ha Meclis'teki Lütfü Türkkan!' 15 Temmuz Derneği'nden Lütfü Türkkan çağrısı
15 Temmuz Derneği, şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki göstererek İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yapacakları basın açıklamasına davet etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyareti sırasında Bingöl'de şehit yakını bir vatandaşa küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler sürüyor. 15 Temmuz Derneği, sosyal medya hesabından çağrı yaparak İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapacak.
Bingöl'de şehit yakınına küfrettiği belirtilen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor.
15 Temmuz Derneği, sosyal medya hesaplarından çağrı yaparak "şehitlere ve ailelerine" sahip çıkma çağrısı yaptı. Dernek, "Ha dağdaki Karayılan, ha Meclis'teki Lütfü Türkkan" sloganıyla paylaştığı mesajda, Lütfü Türkkan'ı kınamak ve tepki göstermek için İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklama yapılacağını duyurdu.
Siyaset
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki! AK Parti 'Affedilmeyecek bir çirkinliktir' diyerek çağrıda bulundu