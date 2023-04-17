Ha bu da birilerine kapak olsun! “Almanya bizi kıskanıyor”la dalga geçenler yerinden hoplayacak

Türkiye, Almanya'da gerekli tedavileri sağlanmayan 2 Türk hasta için harekete geçti. Sağlık Bakanlığı, 11 yaşındaki Ela Cengiz ve 26 yaşındaki Murat Demir için Frankfurt’a ambulans uçak gönderdi. Ela'nın kalp sorunları nedeniyle Almanya'daki hastanelere başvurduğunu fakat hastanelerin bahaneler uydurarak tedaviyi üstlenmediğini belirten Ela'nın babası Serkan Cengiz, "Türk devletinden bir kere değil Allah bin kere razı olsun. Bizi burada sahipsiz bırakmadı. Çocuğumuz inşallah iyi olacak. Biz bu hastanelere iki kez kontrole götürdük çocuğumuzu ama geri gönderdiler. Üçüncü kez gittiğimizde ise geç kalmışsınız dediler. Çocuğumuzun zaten doğuştan kalbi delik, senede iki kez düzenli olarak kontrolleri oluyor. Geç kalındığını ve yüzde 5 ölüm riski bulunduğunu söylediler. Burada hiçbir hastane tedaviyi kabul etmedi. Başkonsolosluk aracılığıyla Sağlık Bakanlığına ulaşarak durumumuzu anlattık. Sağ olsunlar yardımcı oldular, iki gün içinde her şey halloldu" dedi.

Geçirdiği trafik kazası sonrasında ağır yaralanan ve ölüm riski bulunmamasına rağmen komada tutulan 26 yaşındaki Murat Demir’in ailesi de oğullarının tedavisi için hastanelerden olumlu cevap alamadıklarını söyledi. Türkiye'ye müracaatta bulunduklarını belirten aile, Demir'in tedavisinin Türkiye’de yapılacağı için mutlu olduklarını ifade etti.



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