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Sağlık H5N8 tipi kuş gribi salgını büyüyor!
Sağlık

H5N8 tipi kuş gribi salgını büyüyor!

Rusya dünyaya, H5N8 tipi kuş gribi virüsünün kümes hayvanlarından insanlara geçen ilk vakasının tespit edildiğini açıkladı. Koronavirüsten sonrası zaman zaman çıkan kuş gribi vakaları sonrası patlama yaşanacağından endişe ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 10:53:00 - 2021-03-18 11:42:12
H5N8 tipi kuş gribi salgını büyüyor!

Rus yetkililer, ülkenin güneyindeki bir kümes hayvanı tesisinde çalışan yedi işçiye virüsün Aralık ayında görülen salgının ardından bulaştığını söyledi.

Rusya'nın tüketici sağlığı düzenleme kurumu yetkilisi Anna Popova, "Yedi kişinin tamamı... Şu anda kendilerini iyi hissediyor" dedi. Popova, enfeksiyonun yayılmasını durdurmak için hızlı bir şekilde yeterli önlemlerin alındığını aktardı.

Popova, bu virüs türünün henüz insanlar arasında bulaşma belirtisi olmadığını belirterek, vakanın Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bildirildiğini de sözlerine ekledi.

Rusya'daki Vektor laboratuvarının virüsü taşıyan işçilerden alınan genetik materyali izole etmeyi başardığını belirten Popova, bunu "önemli bilimsel keşif" olarak tanımladı.

Popova, "Virüsün henüz insandan insana bulaşma kabiliyetine sahip olmadığı bir dönemde bu mutasyonların tespit edilmesi, hepimize ve tüm dünyaya, olası mutasyonlara karşı hazırlıklı olma ve yeterli karşılığı vermek için zaman tanıyor" dedi. Açıklamada ayrıca, Rus bilim insanlarının bu aşamadan sonra bu virüsle ilgili test sistemleri geliştirmek için çalışmaya başlayabileceği belirtildi.

Kuş gribinin diğer varyantlarının zaman zaman insanlara bulaştığı görülüyor. Ancak bu, H5N8 türüne ait insanlarda tespit edilen ilk vaka olma özelliğini taşıyor.

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Yorumlar

Türkiye

Kefere boş durmuyor yok korona yok İspanyol gribi yok sars yok mers ve en son yeni kuş gribi uyan be hey Müslüman gaflet uykusundan
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