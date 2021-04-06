GYO’ların pazar büyüklüğü 58 milyar liraya ulaştı

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından hazırlanan “GYODER Gösterge - Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2020 4. Çeyrek Raporu” yayınlandı.

1 milyon 499 bin konut satıldı

Rapora göre, konut satış adedi 2020’de 1 milyon 499 bin 316’ya yükselerek yıllık bazda en yüksek rakama ulaştı. Aynı rekor 469 bin 740 adetle ilk satışlarda da yaşandı. Konut fiyatlarında en yüksek artış oranları kasımda görüldü. Yıllık değişim, konut fiyat endeksinde yüzde 29,97, yeni konut fiyat endeksinde ise yüzde 31,14 olarak gerçekleşti. Aralık sonu itibarıyla konut kredisi hacmi 278,3 milyar lira seviyesine ulaştı. Kamu mevduat bankalarının toplam konut kredisi hacmi içindeki payı 2019 Aralık’ta yüzde 56,5 seviyesindeyken, 2020 Aralık’ta yüzde 63’e yükseldi. GYO’ların piyasa değeri ise 58 milyar liraya ulaştı. Son çeyrek verileriyle 2020 yılı kurumsal yatırımcı oranı yüzde 47,29, yabancı yatırımcı oranı ise yüzde 13,91 oldu. 2020 yılı verileri son 3 yıldır 33 adette sabitlenen GYO’ların sayısının 2021 içerisinde artabilmesi için pozitif bir işaret olarak değerlendiriliyor. Bu yıl hastane, altyapı, veri merkezi gibi spesifik alanlarda yeni GYO’ların kurulup halka arz olması sektöre daha da derinlik kazandıracak.

Ofis pazarının geleceği değişiyor

Küresel salgın nedeniyle iş dünyası değiştikçe ofis pazarının geleceği de değişiyor. Bu değişiminin yanı sıra, 2021 ekonomisinde beklenen kısmi toparlanma doğrultusunda ofis pazarının, çalışma alanlarının yükselen yönlerine paralel olarak toparlanmaya başlayacağı öngörülüyor. Geçen yıl sonunda İstanbul ofis pazarında genel arz 6,46 milyon metrekare olarak aynı seviyede kaldı. Dördüncü çeyrekte kaydedilen kiralama işlemleri yaklaşık 89 bin 514 metrekare olarak gerçekleşti.