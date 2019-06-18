0553 313 94 23

Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman; Çevresel Yaşlanmaya dikkat

Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman, derinin organizmada iç ortam dengesi ile dış çevrenin potansiyel zararları arasında bir bariyer oluşturarak yaşamsal bir rol oynadığını belirtti.

18 Haziran 2019 Salı 10:05
Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman; Çevresel Yaşlanmaya dikkat

Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman, derinin organizmada iç ortam dengesi ile dış çevrenin potansiyel zararları arasında bir bariyer oluşturarak yaşamsal bir rol oynadığını belirtti. Akman, “Şüphesiz bu işlevlerin yanı sıra, deri yumuşak, parlak, temiz ve pürüzsüz görünümü ile estetik açıdan da büyük önem taşır. Cilt yaşlanmasının hızını sadece genetik mirasınız belirlemez. Cildinizin nasıl yaşlanacağına yalnızca genleriniz karar vermez” dedi.


Medikal Estetik Hekimi Olmayıp Güzellik Uzmanı Olan Çiğdem Akman, dış etkenler yani çevresel yaşlanmanın etkilerinin çok daha önemli olduğunu ifade ederek, “Araştırmalar, yaşlanmaya bağlı cilt sorunlarının %80-90ının çevresel zararlardan meydana geldiğini gösteriyor. Genetik faktörler ve diğer içsel etkenler de önemli, ama istiyorsanız çevresel yaşlanmayı öğrenmeli ve önlemeyi iyi bilmek zorundasınız. Bu sorunun alt başlıklarına güneşten koruyucu önlemleri, sigara içmeyi ve vücudunuzun antioksidan kapasitesini yükseltmeyi eklemeniz gerekiyor. Koruyucu kullanılmazsa cildin kollajen ve elastin tabakası etkilenerek, erken kırışıklığa, lekelenmeye ve ciltte matlaşmaya neden olur. Bunların yanı sıra, cilt kanserine yatkınlık da ortaya çıkar. Medikal cilt bakımının amacı gözeneklerin temizlenmesi, cilde oksijen sağlanması, parlaklık, canlılık ve tazelik verilmesi, lenf drenajı ile toksinlerin atılmasıdır” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Asya, İstanbul seçimlerini değerlendirdi
    1. Başkan Asya, İstanbul seçimlerini..
    2. Büyükçekmece - Gelsenkirchen..
    3. Sanayi üretim endeksi (2)
    4. (Özel) Bursa’da kesilen meyve ağacı..
    5. Gezi ile paralel darbede devirdiler,..
    6. Bakan müjdeyi verdi! 55 ilaç daha..
    7. Sayıştaydan İmamoğlu'nun iddialarına..
    8. Aslanapa’da ’Trap ve Tek Kurşun..
    9. Genç ziraat mühendisi Söke Ovası’nda..
    10. Çocuklara karne hediyesi ‘’Harika..
    11. Muhammed Mursi Hakk’a yürüdü! Son..
    12. Kayseri OSB Teknik Koleji Nitelikli..
    13. Serinlemek için girdiği gölette..
    14. “Moody’s’in kararı 23 Haziran’a yönelik”
    15. Salomon Ultimate Cunda etkinlikleri
    16. Polat ve Çevre Köyler Derneği’nden..
    17. Malatya’da torbacı operasyonu: 4..
    18. Son sinyalin uçurumdan geldiğini..
    19. Seydişehir’de metruk binalar yıkılıyor
    20. Burhaniye’de muhtar çiftçi hayrına..
    21. Dumlupınar’da köy yolları yapım..
    22. Aydın’da dolandırıcılık olayına..
    23. Nafakada iki yıl önceki kararla algı..
    24. Gümüşhane’de şiddetli yağış sele neden..
    25. Türk sanat müziği şarkılarını..
    26. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    27. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    28. Simav Dernekler Platformu’nda büyük..
    29. Yusufeli’nde 1 kişinin öldüğü 7 evin..
    30. Rus savaş uçağı ABD uçağını engelledi
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!