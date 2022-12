Güzelleşeyim derken burun estetiği doğallıktan uzaklaştırabilir: 'Fake burun' olmayın! Şok olabilirsiniz

Son yıllarda burun estetiği hem kadınlar hem de erkekler arasında sıkça tartışılan konu oldu. Öyle bir hal aldı ki popüler hale geldi. Burnunun görüntüsünden memnun olmayan herkes soluğu estetik cerrahlarının yanında almaya başladı. Bununla birlikte haliyle burun ameliyatı sayıları ve bu işi yapan cerrahların sayısı da artmaya başladı. Kimi sağlık için kimi ise görüntüsü için yaptırılan burun estetiği bu kadar popüler olduğu için her insanın sevdiği burun tarzı da birbirinden farklılık gösteriyor. Kimisi çok doğal burunlar isterken kimisi de adeta barbie bebek gibi bir buruna sahip olmak istiyor. Ancak uzmanlar uyarıyor gerekli ise yaptırın. Güzelleşmek isterken "fake burun"a sahip olabilirsiniz.

Estetik uygulamaları artık tüm dünyada yayın hale geldi. Hal böyle olunca herkes istediği tarzda bir görüntü elde edebilmek için estetik yaptırmayı tercih ediyor. Prof. Dr. Erkan Soylu, özellikle kadınların burun estetiği yaptırırken doğal tercihlerden uzaklaştığını erkeklerin ise tam tersi görüntülerini çok değiştirmeyen burunları tercih ettiğini söylüyor. Yani erkekler kadınlara göre daha doğal burun estetiğimi tercih ediyor.

"Estetik uygulamaları herkesin sevdiği tarza göre değişlik gösterse de özellikle kadınlar “Ameliyat olduğum hiç belli olmayacak düzeyde burnum doğal olsun” derken bazısı da “ hiçbir doğallık kaygım yok, olabildiğince kaldırın burnumu” diyebiliyor. Durum böyle olunca her dönem farklı tarzda estetikler ortaya çıkıyor. Her cerrahın kendi elinin bir doğal tarzı ve çizgisi vardır. Özellikle son on yılda sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber estetik operasyon yapan cerrahlar, sosyal medyadan bol bol çalışmalarını paylaşmaya başladı. Böylece hastalar adeta bir kataloğun sayfalarını çevirir gibi doktorların sayfalarına bakarak kendi tarzlarına en yakın sonucu üreten cerrahı tercih ediyor."

Estetik işlemlerinin popülerleşmesiyle ve estetiğin yayınlaşmasıyla birlikte trendlerde değişiyor. Burun estetiğinde trendler popülerliğine göre ve dönemine göre farklılaşıyor. Tabi yine de burada burun estetiği yaptırmak isteyenlerin tercihleri önemseniyor. Prof. Dr. Soylu, burun estetiğindeki tarzları ve son trendleri de şu şekilde sıraladı.

Burun estetiği yaptırmak isteyenlerin bazıları son derece doğal, iyileştiğinde ameliyat olduğu dahi anlaşılmayacak bir sonuç istiyor. Bu kişilerde burundaki eğrilikler düzeltilir, nefes almayla ilgili problemler halledilir, burun sırtında hamp (burundaki çıkıntılar) varsa alınır ve yüzüyle uyumlu düz bir burun yapılır. Bu tarz doğal burunları isteyen kadınların sayısı genellikle çok azdır. Genellikle erkekler bu tarz burunları tercih ediliyor.

Bazı hastalar da burnumu biraz kaldırın, "burun sırtım çok hafif kavisli olsun", "sonuçta daha sevimli, daha feminen ve daha küçük olsun ancak yüzümle uyumlu olsun", "çok abartılı kalkık sevmiyorum" diyebiliyor. Bunlara biz “ doğal ve kadınsı” burunlar dolarak adlandırıyoruz. Bu tarz genellikle kadınlar tarafından en çok tercih edilen estetik görüntü oluyor. Doğal ve kadınsı olarak adlandırılan burunlar erkek burnundan çok daha farklı ve kadınsı çizgilere sahip oluyor. Yüzle uyumlu ve doğallıktan uzaklaşmadan yapılan bu burunlar çok sık tercih ediliyor.

Bir diğer grupta doğallık kaygısı olmayan, olabildiğince burnunu kalkık ve kavisli isteyenlerdir. Bu tarza “kalkık ve kavisli ( turned and upturned) denilir. Bu daha az miktarda talep edilmesine karşın ilk gruptan daha fazla talep edilir. Halk arasında “ barby nose” olarak da adlandırılan bir burun şeklidir.. Bu tarz burun, yuvarlak yüzlü, alnı, alt çenesi ve yanakları belirgin olan hastalara yakışır Ancak ince ve uzun yüzlerde bu tarz çok tavsiye edilmemektedir.

EN İSTENMEYEN SONUÇ: FAKE BURUNLAR!

Burun estetiği doğallıktan çok uzaklaştığında istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Posta'nın aktardığı habere göre: Çok nadir de olsa doğal görüntüden çok uzak olan burun estetiğini tercih edenler de var. Son zamanlarda "fake burun" olarak tabir ettiğimiz doğallıktan tamamen uzak burunlarda estetik yaptırmayı sevenler tarafından tercih ediliyor. Bu, çok nadir olarak hastalar tarafından da talep edilmesine karşın genellikle ameliyatlar sonrasında istenmeyen sonuç olarak karşımıza çıkıyor . İleri düzeyde kısaltılmış, ileri düzeyde kaldırılmış, burun sırtı kağıt gibi inceltilmiş bu burunlar doğallığını tamamen yitiriyor. Doğallığını tümüyle yitirmiş ve olağan dışı görünüme sahip bu burunları yaptırmadan önce estetik yaptırması gerekenlerin iyi düşünmesi gerekiyor.

Burun estetiği yaş sınırı

Sağlık için gerekli ise;

Burun estetiği ameliyatının başlangıç yaşı üzerinde çeşitli fikirler olmasına rağmen estetik amaçlı bir burun ameliyatı bayanlarda gelişim hızına göre 16-17 yaşlarında erkeklerde ise 17-18 yaşlarında yapılabilir.

Ameliyatsız Burun Estetiği Nedir?

Ameliyatsız burun estetiği veya “15 dakikalık bir burun işi” olarak da bilinen cerrahi olmayan bu işlem, düşük riskli, düşük maliyetli bir operasyondur.