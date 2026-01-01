Beyaza bürünen Beykoz havadan görüntülendi
Kar yağışının ardından beyaza bürünen İstanbul'un Beykoz ilçesi havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde başladı.
Kentin yüksek kesimlerinde yoğun görülen kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırdı.
Beykoz ilçesi beyaza büründü.
Manzara havadan görüntülendi.
Kar yağışının ardından İstanbul Boğazı'ndan bir görüntü...
