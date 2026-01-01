  • İSTANBUL
Beyaza bürünen Beykoz havadan görüntülendi
DHA Giriş Tarihi:

Beyaza bürünen Beykoz havadan görüntülendi

Kar yağışının ardından beyaza bürünen İstanbul'un Beykoz ilçesi havadan görüntülendi.

Foto - Beyaza bürünen Beykoz havadan görüntülendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde başladı.

Foto - Beyaza bürünen Beykoz havadan görüntülendi

Kentin yüksek kesimlerinde yoğun görülen kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırdı.

Foto - Beyaza bürünen Beykoz havadan görüntülendi

Beykoz ilçesi beyaza büründü.

Foto - Beyaza bürünen Beykoz havadan görüntülendi

Manzara havadan görüntülendi.

Foto - Beyaza bürünen Beykoz havadan görüntülendi

Kar yağışının ardından İstanbul Boğazı'ndan bir görüntü...

11 yıldır bulunamıyordu! Kayıp Malezya uçağıyla ilgili flaş haber geldi
Gündem

11 yıldır bulunamıyordu! Kayıp Malezya uçağıyla ilgili flaş haber geldi

Malezya Ulaştırma Bakanlığı, 11 yıldır kayıp olan "MH370" uçağının arama çalışmalarında önemli mesafe kaydedildiğini duyurdu...
Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
Dünya

Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

İsviçre'nin dünyaca ünlü kayak merkezlerinden biri olan Crans-Montana'da yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir barda meydana gelen şiddetli ..
Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma! Yüzbinler Filistin için tek yürek
Gündem

Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma! Yüzbinler Filistin için tek yürek

2026 yılının ilk gününde İstanbul, tarihe geçecek dev bir vicdan buluşmasına sahne oldu. Milli İrade Platformu öncülüğünde, yaklaşık 400 siv..
Esed’in generaline tuzak kurup konuşturdular kirli plan ifşa oldu Suriye'de kirli oyun
Gündem

Esed’in generaline tuzak kurup konuşturdular kirli plan ifşa oldu Suriye'de kirli oyun

Suriye’de devrik Esad döneminin en güçlü askeri isimlerinden biri olan eski özel kuvvetler komutanı Suheil al-Hassan, İsrail istihbarat suba..
DEAŞ ne ise FETÖ de aynıdır! Sözcü ise farklı düşünüyor
Gündem

DEAŞ ne ise FETÖ de aynıdır! Sözcü ise farklı düşünüyor

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sözcü gazetesinde yayımlanan ve 15 Temmuz hain darbe girişimine karışan ..
ABD ordusu hava saldırısı düzenledi!
Dünya

ABD ordusu hava saldırısı düzenledi!

ABD ordusu, Karayipler ve Doğu Pasifik’te yürütülen Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen üç tekneyi..
