Japonya'da siyasetin gündemi kadın tuvaleti

Japonya'da siyasetin gündemi kadın tuvaleti

Japonya Başbakanı Takaichi, parlamentodaki kadın vekil sayısının artmasıyla tuvaletlerde uzun kuyruklar oluştuğunu belirterek meclise ek kadın tuvaleti yapılması talebine açık destek verdi.

Aralarında Sanae Takaichi’nin de bulunduğu 50’den fazla kadın milletvekili, 12 Aralık’ta parlamentoya sunulan bir dilekçeyle, Tokyo’daki Temsilciler Meclisi binasında kadınlara ayrılmış tuvalet sayısının artırılmasını talep etti.

73 KADIN VEKİLE 2 TUVALET

Dilekçeye göre, erkeklerin ağırlıkta olduğu Meclis’te 73 kadın milletvekiline yalnızca iki tuvalet kabini düşüyor.

Geçen yıl Japonya’nın ilk kadın başbakanı olarak seçilen Takaichi’nin de imza attığı talep, muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti’nin (CDP) açıklamasına göre yedi farklı partiden ve bağımsız gruplardan toplam 58 milletvekilinin desteğini aldı.

KRİTİK BİR SORUN

Japonya, siyaset ve iş yaşamının uzun süredir yaşlı erkeklerin egemenliğinde olduğu, kültürel olarak ‘erkek egemen’ bir ülke olarak biliniyor.

Ülke, Dünya Ekonomik Forumu’nun son Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi’nde 148 ülke arasında 118. sırada yer aldı.

Takaichi’nin geçen yıl, ilk kadın başbakan olduğu ülkede, aynı seçimde kadın milletvekili sayısı 73’e yükseldi. Ancak Uluslararası Parlamentolar Birliği’nin (IPU) Parline verilerine göre, kadınlar Temsilciler Meclisi’ndeki sandalyelerin hala yüzde 16’sından azını elinde bulunduruyor.

Partiler üstü dilekçede, tuvalet yetersizliğinin 'Meclis çalışmalarının yürütülmesini ve görevlerin yerine getirilmesini olumsuz etkileyebilecek kritik bir sorun' olduğu vurgulandı.

KADINLARA OY HAKKINDAN ÖNCE İNŞA EDİLDİ

Tokyo’daki Ulusal Meclis binası, Japonya’da kadınlara oy hakkı tanınmasından önce inşa edildi. 1936’da tamamlanan bina, kadınların 1945’te oy hakkı kazanmasından ve bir yıl sonra ilk kadın milletvekilinin seçilmesinden yaklaşık on yıl önce hizmete girdi.

