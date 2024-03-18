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Ekonomi Güzel haber geldi! Ünlü bira markası iflas etti
Ekonomi

Güzel haber geldi! Ünlü bira markası iflas etti

Yeniakit Publisher
2024-03-18 17:53:00 -
Güzel haber geldi! Ünlü bira markası iflas etti

Son aylarda birçok içki markası peş peşe iflas etmeye başladı. Milyonlarca insanın ocağına incir ağacı dikmesiyle meşhur bir bira markası daha battı.

Raleigh'deki Gizmo Brew Works, iflas koruması için mahkemeye başvurdu.Raleigh'deki Gizmo Brew Works, iflas koruması için mahkemeye başvurdu.

Triangle bölgesindeki meyhaneleriyle ünlü Raleigh merkezli bir bira fabrikası olan Gizmo Brew Works, mahkeme belgelerine göre iflas koruması için başvurdu. 2013 yılında kurulan Gizmo, son birkaç yılda büyük bir genişleme yaşadı. Şirket, Raleigh'deki ana merkezinin yanı sıra Chapel Hill'in Franklin Caddesi'nde ve Durham'ın University Hill projesinde barlar açmaya başladı.

 

Gizmo Brew Works, iflas başvurusunda bulunurken 100.000 ila 500.000 dolar arasında varlık ve 1 milyon ila 10 milyon dolar arasında borç bildirdi. En büyük borçlarından biri, yaklaşık 1 milyon dolarlık borcuyla Wilmington merkezli Live Oak Bank'a aitti.

Beşinci bira markasının iflası

Koblenz, Maisach, Craft Beer Cella, Hellers biranın ardından bu kez Gizmo Brew Works iflas etti.
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