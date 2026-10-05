Almanya’da şaşırtan keşif! İtfaiye binası için kazı yaptılar, 2 bin yıllık hazine çıktı

İnşaat öncesi yapılan rutin arkeolojik inceleme, Almanya’nın Singen kentinde tarihin derinliklerinden gelen bir sürprizi ortaya çıkardı. Yıllarca spor sahası olarak kullanılan alanda toprağın altından çıkan gümüş sikkelerin, yaklaşık 2 bin yıl önce aynı noktaya birlikte gömüldüğü düşünülüyor.

11 gümüş sikke aynı alanda bulundu

Kazılarda “quinarius” olarak bilinen 11 gümüş sikke ortaya çıkarıldı. Sikkelerin MÖ 1. yüzyıla tarihlendiği ve Kelt kültürüne ait olduğu değerlendiriliyor. Yıllar boyunca yapılan tarımsal faaliyetler nedeniyle sikkelerin toprak içinde bir miktar dağıldığı, ancak ilk gömüldüklerinde aynı yerde bulundukları anlaşıldı.Buluntular yaklaşık 6 metreye 1,5 metrelik dar bir alanda toplandı.

Bir kese ya da kap içinde gömülmüş olabilir

Sikkelerin tamamının “Prag tarzı” olarak adlandırılan gümüş quinarius grubuna ait olduğu belirlendi. Araştırmacılar, paraların bir zamanlar deri, kumaş ya da başka organik bir kap içinde birlikte gömülmüş olabileceği üzerinde duruyor. Aradan geçen yüzyıllar içinde bu malzemenin tamamen yok olduğu düşünülüyor. Bu nedenle 11 sikkenin aynı anda toprağa bırakılmış olması, arkeoloji açısından önemli kabul ediliyor.

İlk sikkeler 2025’te çıktı

Alanda ilk buluntular 2025 yılında yapılan araştırmalar sırasında ortaya çıktı.Kazıların 2026’da genişletilmesiyle kalan sikkelere de ulaşıldı. Araştırmacılar, bölgede aynı gruba ait başka quinarius kalmadığı görüşünde. Kazılarda Kelt sikkelerinin dışında Roma dönemine ait bir denarius, daha sonraki dönemlerden başka bir gümüş sikke, boncuklar ve düğmeler de bulundu.