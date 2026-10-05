Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Piyasa değeri yükseldi!
Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in yükselen performansı piyasa değerine de yansıdı.
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Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in yükselen performansı piyasa değerine de yansıdı.
Milli futbolcu Arda Güler, yükselen performansının karşılığını piyasa değerinde de aldı.
YENİ PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO
21 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri yapılan yeni güncelleme ile 90 milyon eurodan 100 milyon euroya yükseldi.
Real Madrid'de son dönemde aldığı süreleri etkili şekilde değerlendiren Arda Güler, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Eylül ayında kulübünde "Ayın Oyuncusu" ödülüne layık görülen genç yıldız, yeni piyasa değeriyle birlikte Türk futbolu adına da önemli bir başarıya imza attı.
REAL MADRİD'İN DE EN DEĞERLİ 5. YILDIZI
Transfermarkt'taki yeni değeri 100 milyon euro seviyesine ulaşan Arda, bu değeriyle Real Madrid kadrosunun en değerli 5. oyuncusu konumuna yükseldi.
Henüz 21 yaşında olan milli yıldız, İspanyol devindeki performansını istikrarlı şekilde sürdürürken, piyasa değerindeki bu yükseliş de kariyerindeki hızlı çıkışı bir kez daha gözler önüne serdi.
TÜRK FUTBOL TARİHİNDE 100 MİLYON EURO BARAJINI GÖREN İLK TÜRK!
Arda Güler, Türk futbol tarihinde bu değeri gören ve 100 milyon euro barajını aşan ilk Türk futbolcu olmayı başardı.
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