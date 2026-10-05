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Spor
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Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Piyasa değeri yükseldi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Piyasa değeri yükseldi!

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in yükselen performansı piyasa değerine de yansıdı.

#1
Foto - Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Piyasa değeri yükseldi!

Milli futbolcu Arda Güler, yükselen performansının karşılığını piyasa değerinde de aldı.

#2
Foto - Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Piyasa değeri yükseldi!

YENİ PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO

#3
Foto - Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Piyasa değeri yükseldi!

21 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri yapılan yeni güncelleme ile 90 milyon eurodan 100 milyon euroya yükseldi.

#4
Foto - Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Piyasa değeri yükseldi!

Real Madrid'de son dönemde aldığı süreleri etkili şekilde değerlendiren Arda Güler, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

#5
Foto - Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Piyasa değeri yükseldi!

Eylül ayında kulübünde "Ayın Oyuncusu" ödülüne layık görülen genç yıldız, yeni piyasa değeriyle birlikte Türk futbolu adına da önemli bir başarıya imza attı.

#6
Foto - Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Piyasa değeri yükseldi!

REAL MADRİD'İN DE EN DEĞERLİ 5. YILDIZI

#7
Foto - Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Piyasa değeri yükseldi!

Transfermarkt'taki yeni değeri 100 milyon euro seviyesine ulaşan Arda, bu değeriyle Real Madrid kadrosunun en değerli 5. oyuncusu konumuna yükseldi.

#8
Foto - Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Piyasa değeri yükseldi!

Henüz 21 yaşında olan milli yıldız, İspanyol devindeki performansını istikrarlı şekilde sürdürürken, piyasa değerindeki bu yükseliş de kariyerindeki hızlı çıkışı bir kez daha gözler önüne serdi.

#9
Foto - Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Piyasa değeri yükseldi!

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE 100 MİLYON EURO BARAJINI GÖREN İLK TÜRK!

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Foto - Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Piyasa değeri yükseldi!

Arda Güler, Türk futbol tarihinde bu değeri gören ve 100 milyon euro barajını aşan ilk Türk futbolcu olmayı başardı.

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