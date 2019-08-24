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"Güzel atlar ülkesi"ni ağaç ve taş heykellerle tanıtıyor

Nevşehir'de 50 yıldır ağaç ve taş oymacılığı yapan Yüksel Eren, Pers dilinde "Güzel atlar ülkesi" anlamına gelen Kapadokya'nın tanıtımına katkı amacıyla farklı malzemelerden at heykelleri yapıyor- Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Yüksel Eren:- "Kapadokya, 'Güzel atlar ülkesi' olarak biliniyor. Bir sanatçı olarak ahşap ve çeşitli taşlardan oyma işçiliği ile at heykelleri yapıyorum. Bölgenin tanıtımına katkı sunmak için çalışıyoruz"- "Mermer görünümlü oniks taşını işleyerek tek parça at heykelleri de yapıyorum"

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:14
"Güzel atlar ülkesi"ni ağaç ve taş heykellerle tanıtıyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Uçhisar beldesinde yaklaşık 50 yıldır ağaç ve taş oymacılığı yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Yüksel Eren, Pers dilinde "Güzel atlar ülkesi" anlamına gelen Kapadokya'nın tanıtımına katkı amacıyla farklı malzemelerden at heykelleri yapıyor.

Çocukluğundan bu yana bölgede sanatını icra eden Eren, irili ufaklı ahşap ve taşları oyarak turistlerin ilgisini çeken nadide eserlere imza atıyor.

Uçhisar beldesindeki Cevizlibağ mevkisinde bulunan atölyesinde çalışmalarını sürdüren ve farklı malzemelerden at heykelleri yapan Eren, kurumuş bir ağacı köküyle bulunduğu yerden çıkararak başladığı iki metre yüksekliğindeki at heykelini tamamlayabilmek için bir yılı aşkın süredir uğraş veriyor.

Eren, sanata ilgisi dolayısıyla ortaokuldan ayrılarak bölgedeki bir atölyede çalışmaya başladığını söyledi.

Yarı değerli olarak bilinen oniks taşından vazo yaptığını anlatan Eren, geçen süreçte kendini geliştirerek farklı çalışmalar ortaya çıkardığını belirtti.

Sanatsal faaliyetler yürüttüğü 48 yıllık süre zarfında birçok eser ortaya çıkardığını anlatan Eren, bölgeye gelerek atölyesinden alışveriş yapan yabancı turistler aracılığıyla eserlerinin farklı ülkelere taşındığını kaydetti.

Eren, uzun uğraşlar vererek bir eser üretmenin kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu dile getirerek, "Şimdiki gençlere adeta yalvarıyorum, sanata yönelmelerini tavsiye ediyorum ama pek ilgi göstermiyorlar. Ben, ortaokulda sanata merak saldım ve o dönem belki hata yaptım ama okulu bırakıp ortaya bir şeyler çıkarmaya başladım. Üretmek benim için hobi, bu şekilde çalışmayı seviyorum." dedi.

- Oniks taşından tek parça at heykeli

Bölge turizmine el becerisi ve yeteneği aracılığıyla hizmet ettiğini, sanata olan sevdasını Kapadokya'nın tanıtımı için kullanmaya çalıştığını aktaran Eren, şöyle devam etti:

"Kapadokya, 'Güzel atlar ülkesi' olarak biliniyor. Bir sanatçı olarak ahşap ve çeşitli taşlardan oyma işçiliği ile at heykelleri yapıyorum. Bölgenin tanıtımına katkı sunmak için çalışıyoruz. Bir ağacın kökünden itibaren oyma yaparak at heykeli yapıyorum. Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışıyorum. Elimde küçük bir maket olsa belki daha çabuk biter ama detaylandırması ile yaklaşık üç ay sonra bitireceğiz. Ayrıca, mermer görünümlü oniks taşını işleyerek tek parça at heykelleri de yapmaya devam ediyorum."

Eren, çalışmalarına yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Göreme beldesinin simgelerinden Roma Kalesi adlı peribacasının yaklaşık bir metre yüksekliğindeki benzerini de yaptım. Paris'te Eyfel Kulesi'nin yanında sergilenmesi için girişimlerim var ama henüz sonuç alamadım." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:14
  1. Kapadokya
  2. Nevşehir
  3. taş ve ahşap oymacılığı
  4. Yüksel Eren

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