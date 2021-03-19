‘Güzel adam’ı rahmetle anıyoruz
Darbeye ve darbecilere karşı dik duruşuyla bilinen ‘Tank Hasan’ lakaplı Hasan Celal Güzel, vefatının 3. yıldönümünde rahmetle anılıyor. Gazetemizde de köşe yazarlığı yapan merhum Güzel, Devlet, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları görevlerinde bulunmuştu.
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel vefatının 3. yılında anılıyor. Türkiye’nin en genç Başbakanlık Müsteşarı unvanını alarak başarılı bir bürokratlık dönemi geçiren Güzel, 28 Şubat postmodern darbesine karşı verdiği sıkı mücadele ile hafızalara kazınmıştı. Güzel, Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcülüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.