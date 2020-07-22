Güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda: Türkiye Yunan donanmasını kilitlemeyi düşünüyor

Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, NAVTEX kararıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Alabarda, Türkiye'nin atmış olduğu bu adımın arka planını açıklayarak, ''Sirte'ye yönelik bir operasyonda, Mısır'ın ve Yunanistan'ın da olaya müdahil olma olasılığına karşı, Türkiye Yunanistan'ın adeta sinir uçlarıyla da oynayacak şekilde bir NAVTEX ilan ederek Yunan donanmasını ve Yunan askeri aklını Meis Adası'nda kilitlemeyi düşünüyor. Ki Mısır ve Libya açıklarında Yunan donanmasıyla karşı karşıya kalmasın.'' ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın alacağı karar neticesinde askeri zafiyet yaşayacağının altını çizen Alabarda, ''Yunan donanması derse ki ben donanmanın bir kısımını Mısır'a bir kısmını Trablusgarp önlerine bir kısmını Ege Denizi'ne bir kısmını da Doğu Akdeniz'e göndereyim derse, bu askeri harekat anlamında askeri gücün parçalanmasından kaynaklanan bir zafiyet yaşayabilir.'' dedi.

Sirte ve Cufra harekatı çok yakında başlar

Türkiye'nin başarısının önemine dikkat çeken Alabarda, ''Türkiye şu an sınırlarının dibinde bu nevi bir harekat ile Yunan donanmasının 20'ye yakın unsurunu bu bölgeye kanalize etti. Bu bize şunu gösterebilir. Sirte ve Cufra'ya yönelik bir harekatın başlaması için müezzinin eli kulağındadır.'' dedi.