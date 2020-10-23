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Gündem Güvenlik kaynaklarından S-400 açıklaması
Gündem

Güvenlik kaynaklarından S-400 açıklaması

Üst düzey güvenlik kaynakları Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin aktive edilmesi süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, “Mal alıyoruz, çalışıyor mu çalışmıyor mu ona bakıyoruz. Deneme ve sistemlerin kontrolü yapılıyor. S-400 konusunda geri adımımız olmayacak." denildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:25:00 -
Güvenlik kaynaklarından S-400 açıklaması

Üst düzey güvenlik kaynakları, S-400 hava savunma sistemlerinin aktive edilmesi ve son döneme dair gelişmelerle ilgili Akşam Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Kaynaklar, Rusya’dan alınan hava savunma sistemi S-400’lerin aktive edilip edilmediği konusunda, “2011 yılı itibariyle tehdit artık etrafımızdaydı. Partriotları ya da SAM’leri verin dedik, vermediler. 83 milyonun kaderi söz konusu. Mal alıyorsun, çalışıyor mu çalışmıyor mu ona bakıyorsun. Biz NATO içinde, havada denizde karada sorumluluklarını en iyi yerine getiren ülkelerdeniz. S-400 konusunda bir geri adımımız olmayacak” değerlendirmesi yaptı.

Verilen bilgilerden bazı başlıklar özetle şöyle:

İdlib'de yerleşim

“Türkiye ile Rusya arasındaki 5 Mart muhtırasında bazı maddeler, yol haritası var. Türkiye kendi ajandasına, hak ve menfaatlerine, şartlarına uygun mu diye bakıp yeniden yerleşiyor.”

'F-16’lar Azerbaycan’da duruyor'

“F-16’lar Azerbaycan’da duruyor. Tatbikatın bir parçası. Ermenistan hem işgalci hem saldırgan. Rusya ile Ermenistan arasındaki kollektif güvenlik anlaşmasına göre, Ermenistan topraklarına saldırı şartı var. Şu anda Rusya ile dünyada en çok görüşen konuşan ülkeyiz.”

'Yunanlılar fırça yedi'

“İstenmeyen bir kaza olmasın diye başlayan askeri görüşmeler. 6-7 görüşme yapıldı. Hatta Türk askeri heyeti NATO heyetinden övgü aldı. Yunanlılar fırça yedi. Milli Savunma Bakanı Akar’ın girişimiyle başlayan güven artırıcı önlemler toplantıları yapılıyor. 4. toplantı için davetiye gönderildi. Mısır ile de bir takım gelişmeler olabilir.”

'Bu usüller tedarik programının bir parçası'

Video konferans yöntemiyle dün başlayan 2 günlük NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi Bloomberg’ün sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “S-400’ler NATO’nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek. Türkiye tüm sorumluluklarını yerine getiiyor” dedi.

Akar, S-400 test atışıyla ilgili “Bu usüller tedarik programının bir parçası ve tamamıyla teknik bir faaliyettir” dedi. Alternatif sistemlerle ilgili ise Akar, “Garantiler verilirse ABD’den Patriot hava savunma sistemleri alınabilir” dedi.

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