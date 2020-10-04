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Gündem Güvenlik kaynakları uyardı! Yunanistan’dan skandal girişim!
Gündem

Güvenlik kaynakları uyardı! Yunanistan’dan skandal girişim!

Yunanistan’ın seyir emniyeti için ilan edilen NAVTEX’i istismar ederek amacının dışında kullandığını belirten güvenlik kaynakları çözüm için yapılan görüşmeleri sabote etmeye çalıştığına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 11:03:00 -
Güvenlik kaynakları uyardı! Yunanistan’dan skandal girişim!

Yunanistan, Doğu Akdeniz’de bileğini bükemediği Türkiye ile masaya oturmak zorunda kaldı. Görüşmeler devam ederken Atina cephesinden provokatif adımlar gelmeye devam ediyor.

Denizcilerin can ve mal emniyetinin sağlanması için seyir tehlikelerine ilişkin ikazların ulaştırılmasına dairdünya genelinde uluslararası bir seyir emniyet sistemi kullanılıyor. İkazlar, dünya üzerindeki 21 ayrı seyir bölgesinde küresel olarak  gerçekleştiren uydu haberleşme sistemleri ve yer istasyonlarından 'Navigational Telex' (NAVTEX) denilen mesajlar vasıtasıyla denizcilere duyuruluyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın NAVTEX'i Türkiye’nin hak ve menfaatlerine aykırı birtakım mesnetsiz iddialara temel oluşturmak amacıyla istismar ettiğini belirterek, "Bu durumda ilgili duyuruya atıf yapılarak, tarafımızdan çevre denizlerimizdeki denizcileri bilgilendirmek ve itirazlarımızı kayda geçirmek üzere mütekabiliyet kapsamında bilgilendirme duyuruları yayımlanmaktadır" yorumunda bulundu.

Bu provokasyonun bir örneğinin dün görüldüğünü hatırlatan güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın, atış eğitimleri maksadıyla Türkiye'nin sorumluluk sahasında geniş bir alanı kapsayan iki yeni NAVTEX ilan ettiğini, bunun üzerine Türkiye'nin de ilan edilen sahaların Antalya NAVTEX İstasyonu sorumluluk sahasında olduğunu belirterek bu NAVTEX ilanlarını kendisinin tekrar yayınladığını ifade etti.

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