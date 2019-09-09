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Güvenlik kamerasına içki şişesi fırlatan şahıs gözaltına alındı

Kütahya’da bir parktaki güvenlik kamerasına alkol şişesi fırlatan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 20:24
Güvenlik kamerasına içki şişesi fırlatan şahıs gözaltına alındı

Kütahya’da bir parktaki güvenlik kamerasına alkol şişesi fırlatan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Maltepe Mahallesi’ndeki Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nda alkol alan gruptaki bir kişi, Kütahya Belediyesi’ne ait güvenlik kamerasına içki şişesi fırlatarak zarar verdi. Emniyete bildirilmesi üzerine kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirenin S.Y. olduğunu tespit etti.


"Kamu malına zarar vermek" suçlamasıyla gözaltına alınan S.Y., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 20:24
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