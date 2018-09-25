Güvenlik kameraları da akıllandı
Pronet’in sayısız özelliğe sahip yeni güvenlik çözümü KameramPro, “akıllı kamera” dönemini başlattı.25 Eylül 2018 Salı 10:05
KameramPro, ev ve işyerlerinde çok sayıda kameranın izlediği alana giren kişileri ve araçları tek tek sayıyor, belirli bir alandan izinsiz çıkıldığında anında haber veriyor. Yüksek görüntü kalitesine sahip KameramPro’nun en önemli özelliklerinden biri ise sistemdeki tüm kameraların ve hareketlerin cep telefonundan bile takip edilebilmesi.
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