Güvenlik kameraları da akıllandı

KameramPro, ev ve işyerlerinde çok sayıda kameranın izlediği alana giren kişileri ve araçları tek tek sayıyor, belirli bir alandan izinsiz çıkıldığında anında haber veriyor. Yüksek görüntü kalitesine sahip KameramPro’nun en önemli özelliklerinden biri ise sistemdeki tüm kameraların ve hareketlerin cep telefonundan bile takip edilebilmesi.