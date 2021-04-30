Güvenlik güçleri bölgeye konuşlandı! Kamerun'da saldırı: 5 asker hayatını kaybetti

Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların ülkenin batısında düzenlediği saldırıda 5 jandarma hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, Anglofon ayrılıkçılarının Menfoung bölgesindeki jandarma karakoluna saldırdığını, 5 jandarmanın yaşamını yitirdiğini, 3 jandarmanın yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, saldırganların bir an önce bulunması için güvenlik güçlerinin bölgeye konuşlandığını duyurdu.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzeybatı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasından sonra 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" ismini verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 680 bin insan yerinden oldu, 40 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.