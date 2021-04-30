  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fahrettin Altun: Bundan taviz vermiyoruz
Güvenlik güçleri bölgeye konuşlandı! Kamerun'da saldırı: 5 asker hayatını kaybetti
Şehrin 4 lezzeti tescillendi
Öksüz kalan kutup ayısı kurtarıldı
Dünya Güvenlik güçleri bölgeye konuşlandı! Kamerun'da saldırı: 5 asker hayatını kaybetti
Dünya

Güvenlik güçleri bölgeye konuşlandı! Kamerun'da saldırı: 5 asker hayatını kaybetti

Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların ülkenin batısında düzenlediği saldırıda 5 jandarma yaşamını yitirdi. Yetkililer, saldırganların bir an önce bulunması için güvenlik güçlerinin bölgeye konuşlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 19:14:00 -
Güvenlik güçleri bölgeye konuşlandı! Kamerun'da saldırı: 5 asker hayatını kaybetti

Kamerun'da Anglofon ayrılıkçıların ülkenin batısında düzenlediği saldırıda 5 jandarma hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, Anglofon ayrılıkçılarının Menfoung bölgesindeki jandarma karakoluna saldırdığını, 5 jandarmanın yaşamını yitirdiğini, 3 jandarmanın yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, saldırganların bir an önce bulunması için güvenlik güçlerinin bölgeye konuşlandığını duyurdu.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzeybatı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasından sonra 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" ismini verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 680 bin insan yerinden oldu, 40 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Kuruluş Osman'a geçti
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Kuruluş Osman'a geçti

Son olarak 56. Bölümü yayınlanan ATV'nin sevilen dönem dizisi Kuruluş Osman'a sürpriz bir oyuncu katıldı.
Bomba etkisi yaptı! İşte Erdoğan'ın sosyal medyayı sallayan fotoğrafı
Gündem

Bomba etkisi yaptı! İşte Erdoğan'ın sosyal medyayı sallayan fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yerli ve milli imkanlarla ..
Algı operasyonu patladı! Mansur Yavaş'a
Gündem

Algı operasyonu patladı! Mansur Yavaş'a "başarılı" diyenler bu habere iyi baksın

Vatandaşa hizmet ettiği iddia edilen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın icraatleri sokakta vatandaşlara soruldu. Sipa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay