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Yerel Güvenlik görevlileriyle tartışan Suriyeliler sınır dışı edilecek
Yerel

Güvenlik görevlileriyle tartışan Suriyeliler sınır dışı edilecek

Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde işlemleri yapılmadığı için güvenlik görevlileriyle tartışan bir grup Suriyelinin sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 13:57:00 -
Güvenlik görevlileriyle tartışan Suriyeliler sınır dışı edilecek

Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde işlemleri yapılmadığı için güvenlik görevlileriyle tartışan bir grup Suriyelinin sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiği bildirildi.

Karşıyaka Mahallesi’ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde dün yaşandığı belirtilen olayda, "sistem arızası nedeniyle" işlemlerini yaptıramayacaklarını öğrenen Suriyeli bir grupla güvenlik görevlileri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Göç İdaresi'nin camlarına taş atıp kırdıkları ileri sürülen 15 kişi polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alındı.

Aralarında kadınların da bulunduğu 15 kişisen oluşan Suriyeliler, Emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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