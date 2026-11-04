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Kobi Güvenliğin geleceği Ankara’da masaya yatırılacak!
Kobi

Güvenliğin geleceği Ankara’da masaya yatırılacak!

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Güvenliğin geleceği Ankara’da masaya yatırılacak!

Türkiye’nin ilk ve tek anayurt güvenliği fuarı SEDEC 2026, 1-3 Aralık’ta Ankara’da yapılacak.

Ankara, aralık ayında savunma ve güvenlik sektörünün önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma Sanayi İhracatçıları Birliği'nin (SSI) desteğiyle 1-3 Aralık'ta Ankara'da 5. kez düzenlenecek SEDEC 2026, anayurt güvenliği, sınır güvenliği ve iç güvenlik sistemleri tedarik zinciri konularında sektörün geleceğine yön verecek.

 

Etkinlik, güvenlik ihtiyaçlarındaki değişimi ve yapay zeka teknolojilerini uluslararası bir platformda tartışmaya açacak.

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilecek "Güvenliğin Geleceğine Kim Sahip? Anayurt, Sınır Güvenliği ve Yapay Zeka Teknolojileri" başlıklı panelde, güvenlik mimarisinin geleceği değerlendirilecek.

Panelde, yapay zeka destekli tehdit tespiti, otonom güvenlik çözümleri, insansız kara, hava ve deniz platformları ile akıllı sınır gözetleme ve biyometrik teknolojiler gibi stratejik alanlar ele alınacak. Uluslararası güvenlik anlayışının köklü bir dönüşümden geçtiği bu süreçte, bugünün ürünlerinin ötesine geçerek yarının operasyonel gereksinimlerine çözüm üreten firmaların küresel pazarda rekabet avantajı elde etmesi öngörülüyor.

 

Teknoloji yatırımları ana gündem maddesi

Güvenlik sektöründe 5-10 yıllık dönemde ülkelerin ihtiyaç duyacağı sistemler ve firmaların yapması gereken teknoloji yatırımları, etkinliğin ana gündem maddelerini oluşturacak.

Firmalar etkinlik ortamında, yapay zeka, robotik, otonom sistemler ve ileri sensör teknolojileri alanlarındaki yeni pazar fırsatlarını değerlendirme imkanı bulacak. SEDEC 2026, kamu otoritelerini, karar vericileri, uluslararası delegasyonları ve savunma-güvenlik tedarik zincirinde faaliyet gösteren firmaları bir araya getirerek stratejik işbirliklerine zemin hazırlayacak.

 

KOBİ'ler ve ana sanayi üreticileri bir araya geliyor

Sloganı "Kısa sürede doğru kişiler, doğru işler" olarak belirlenen SEDEC, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve SSB gibi kurumları üreticilerle doğrudan temasa geçiren etkin bir platform işlevi görüyor.

 

Etkinlikte, önceden planlanan ikili iş görüşmeleri aracılığıyla yabancı orijinal ekipman üreticileri ile Türk güvenlik ve savunma sanayisi firmaları buluşturulacak. Bu sayede ana sanayilerdeki sistem üreticilerinin KOBİ seviyesindeki tedarik zinciri bağlantılarını kurması sağlanırken, Türk KOBİ'lerinin yetenekleri ve başarıları da uluslararası katılımcılara tanıtılacak.

Ayrıca etkinlikte, Teknopark Ankara bünyesinde Ticaret Bakanlığı destekli UR-GE projesi kapsamında yürütülen projeler de yer alacak.

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