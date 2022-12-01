Güvenli stadyumlar için flaş öneri

Yeni Akit Ankara

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı Murat Kösereisoğlu “Fanatik taraftarların kontrol edilmesi, stadyumların teknolojik alt yapılarının güçlendirilmesi, suça meyilli taraftarları ayırt edebilen, cezalıları stada sokmayan teknolojilerin kullanılması, biletleme, arama gibi sistemlerin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Diğer yandan, yetkili kurumlar tarafından güvenliğe yeterli kaynağın ayırmadığını gözlemliyoruz. Yetkili kurumların stadyum gelirlerinden elde ettiği payın bir bölümünü güvenlik hizmetlerine aktarması ve ülke genelindeki statlarda güvenlik tedbirlerinin uygulanması konusunda düzenleyici rol üstlenmesi gerekiyor. Stadyumlarda görev yapan güvenlik görevlileri, çok düşük ücretlerle ‘geçici’ sürelerde çalışıyor. Spor alanında özel eğitimler alarak uzmanlaşacak özel güvenlik görevlilerinin stadyumlarda tam zamanlı istihdam edilmesi gerekiyor. Böylece daimî iş güvencesi sağlanmış olacak ve özel güvenlik görevlileri, ayrım olmadan her maçta görev yapabilecek” dedi.

Stadyumlardaki güvenlik yetersizliklerinin nedeni araştırılmalı

Ülkemizde güvenlik sektörünün doğru çalışma ilkelerini ve asgari standartlarını oluşturmayı temel amaç edinen Güvenlik Servisleri ve Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı Murat Kösereisoğlu, stadyumlardaki güvenlik sorunlarına bakıldığında, konunun ve olayların neden-sonuç ilişkileri kapsamında detaylı olarak analiz edilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Kösereisoğlu, “Öncelikle stadyumlardaki güvenlik yetersizliklerinin nedenleri araştırılmalı; olaylara kaynaklık eden süreçler iyileştirilmeli. Hâlihazırda stadyumlardaki güvenlik altyapı eksiklikleri, zafiyetlerin oluşmasında ana faktör olarak değerlendiriliyor. Fiziki ve elektronik önlemler, bu sürecin olmazsa olmazları arasında yer alıyor” diye konuştu.

Spor güvenliğinde sorun teşkil eden bazı konular

GÜSOD Başkanı Murat Kösereisoğlu, spor güvenliğinde sorun teşkil eden bazı durumları şu şekilde sıraladı:

Spor/futbol stadyumu güvenliği ihalelerinde fiyat düşüklüğünün aranması,

Özel güvenlik görevlisinin görev alacağı sektöre yönelik ‘uzmanlık eğitimlerinin yaygın olmaması, söz konusu eğitimlerin henüz ihalelerde aranan bir kriter haline getirilmemiş olması,

Düşük ücretle alınan hizmetin paralelinde özel güvenlik görevlilerinin mesleki yeterliliğinin üst düzeyde olmaması,

Ücret yapısı, ihalelerde aşırı ucuzluk beklentisi, çalışan kişilerin bu işi ‘meslek’ olarak görmelerine engel olması ve bu durumun sık personel sirkülasyona sebebiyet vermesi,

Maç organizasyonlarının ‘spot iş’ olması nedeniyle haftada belirli bir saat için sabit kadronun istihdam edilememesi,

Yüksek sirkülasyonun, özel güvenlik görevlilerine verilecek eğitim için yapılacak yatırımları ekonomik olarak verimli kılmaması,

Kulüplerin parasal sorunları nedeniyle çok düşük ücretlerle hizmet almak istemeleri ve alınan düşük ücretli hizmete rağmen ödemeleri çok geç yapmaları,

Özel güvenlik firmalarının kalitesiz iş sonucunu önceden tahmin etmelerine rağmen, kısa vadeli, günü kurtarma düşüncesiyle, sürdürülebilirliği mümkün olmayan finansal planlamalar yapmaları,

Sektörün gelişimine yönelik, dünyaya örnek olan özel güvenlik dinamiklerinin ülkemizde uygulanmıyor olması, know-how transferinin eksik olması.

“Sektörün tüm paydaşları konunun nedenlerini analiz etmeli”

Yukarıda belirtilen tüm bu konuların, sektör paydaşları tarafından tartışılması ve kamu ihale kanunundaki eksiklerin giderilmesi, sözleşme sürelerinin uzatılması, özel güvenlik görevlisi haklarının iyileştirilmesi, iş güvencesi gibi birçok değişik alanda iyileştirme çalışmalarının acil olarak başlatılması gerektiğini beliren Kösereisoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu tür konular, uzmanlık alanları dâhilinde değerlendirilmeli. Ayrıca olaylara kaynaklık eden sorunların devlet tarafından üstlenilmesi yerine, sektörün tüm paydaşları konunun nedenlerini analiz etmeli, gerekli düzenlemeyi yapmalı ve altyapıyı oluşturmalıdır. Ülkemizde sporda şiddet ağırlıklı olarak futbolda ve büyük oranda İstanbul’da gerçekleşiyor. Fanatik taraftarların kontrol edilmesi, stadyumların teknolojik yatırımlarla hem izlenebilmesi hem suça meyilli bireyleri ayırt edebilmesi hem de cezalı olanları stadyuma sokmayan teknolojilerin kullanılması ve tüm bunların dışında biletleme, arama gibi sistemlerin de tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor.”

“Güvenlik hizmetleri için daha fazla kaynak ayrılması gerekiyor”

GÜSOD Başkanı KÖSEREİSOĞLU, stadyumlarda yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilebilmesi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Yetkili kurumlar tarafından güvenlik için daha fazla kaynak aktarılması gerekiyor. Futbol stadyumu güvenliği ihalelerinin bağımsız olarak gerçekleştirilmesi ve bu ihalelerden elde edilen gelirin bir bölümünün güvenlik hizmetlerine aktarılması da faydalı olacaktır. Futbol/spor güvenliği alanında özel eğitimler alarak uzmanlaşacak ve deneyimli olacak özel güvenlik görevlilerinin stadyumlarda tam zamanlı istihdam edilmesi, daimî iş güvencesi sağlanması açısından da önemli. Böylece özel güvenlik görevlileri, maç ayrımı olmadan her maçta görev alabilecektir.”