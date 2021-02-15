Güvenli olmayan maskeler hangileri? Güvenli olmayan maske markaları nelerdir?
Koronaya karşı güvenli olmayan maske markaları | Koronavirüs salgınıyla birlikte yaşamlarımıza maske alışkanlığı girdi. Sokağa çıkmak için vatandaşların maske takması ise zorunlu. Vatandaşlar maskeleri internetten, marketlerden ve eczanelerden temin edebiliyor. Ancak alınan her maske güvenlik testlerinden geçmiş durumda değil. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı inceleme sonucunda güvenli olmayan maske ve markalarını ifşa etti. Peki, güvenli olmayan maske markaları hangileri? Hangi marka maskeler satın alınmamalı? Kullandığım maske güvenli mi?
Koronavirüs salgınıyla birlikte herkes maske kullanmaya başladı. Maskeler çeşitli noktalardan temin edilebiliyor. Ancak maske takmak kadar onay alan maskeleri de kullanmak çok önemli. Bu sebeple kullandığınız maske markasının güvenli ürünler listesinde olup olmadığını Hayat Eve Sığar uygulamasından kontrol edebilirsiniz.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı inceleme sonucunda güvenli olmayan maske ve markalarını ifşa etti. Peki, hangi maskeler koronavirüse karşı güvenli değil?
Güvenli olmayan maskeler hangileri? Güvenli olmayan maske markaları nelerdir?