Koronavirüs salgınıyla birlikte herkes maske kullanmaya başladı. Maskeler çeşitli noktalardan temin edilebiliyor. Ancak maske takmak kadar onay alan maskeleri de kullanmak çok önemli. Bu sebeple kullandığınız maske markasının güvenli ürünler listesinde olup olmadığını Hayat Eve Sığar uygulamasından kontrol edebilirsiniz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı inceleme sonucunda güvenli olmayan maske ve markalarını ifşa etti. Peki, hangi maskeler koronavirüse karşı güvenli değil?

Güvenli olmayan maskeler hangileri? Güvenli olmayan maske markaları nelerdir?

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