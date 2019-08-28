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Güvenli bölge Türkiye’nin hakkı

Erdoğan ile Putin, rejime ‘dur’ denilmesi ve terörün önlenmesinde uzlaştı... Rusya’da baş başa görüşen Erdoğan ve Putin, İdlib, rejimin saldırıları ve barış koridoru gibi konuları masaya yatırdı. Erdoğan, rejimin İdlib’e yönelik saldırılarının durdurulması ve terör unsurlarının bölgeden kazınması çağrısında bulunurken Putin, oluşturulacak bir güvenli bölgenin Türkiye’nin meşru hakkı olduğunu söyledi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:31
Güvenli bölge Türkiye’nin hakkı

 Haber Merkezi 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da Jukovskiy Uluslararası Havaalanı’nda gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Erdoğan, “Meşru müdafaa hakkımız, sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir. Gereken adımları gereken zamanlarda atmaktayız. İdlib için Astana ruhuna uygun çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Üçlü zirve İstanbul’da

Konuşmasının bir bölümünde İdlib’deki insani drama değinen Başkan Erdoğan, “Eylül ayında Soçi’deki mütabakatla İdlib’de insani trajedinin önüne geçmiştik. Ancak rejimin Mayıs’tan bu yana süren saldırıları İdlib’de sükuneti bozdu. İdlib’de Mayıs’tan beri 500’i aşkın masum insan hayatını kaybetti. Yüz binlerce İdlibli evlerini yuvalarını terk etmek zorunda kaldı. Bu insanların önemli bir kısmı ülkemiz sınırlarına yönelmiş durumda. Rejimin sivillere karadan ve havadan ölüm yağdırması kabul edilemez” dedi. Suriye rejiminin provokatif bir tutum içerisinde olduğunu kaydeden Erdoğan, “Rejimin kışkırtmaları bölgedeki askerlerimizin can güvenliğini tehdit eden bir hal almıştır. Gereken adımları gereken zamanda atmak zorundayız. İdlib’de sükunet için Astana ruhu çerçevesinde çalışmaya hazır olduğumuzu vurguladım. Zaten bildiğiniz gibi Eylül ayının ortalarında Türkiye’de yapacağımız üçlü zirveyle sürece devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Münbiç için kararlılık vurgusu

Toplantıda Fırat’ın doğusundaki gelişmelerin de ele alındığını vurgulayan Başkan Erdoğan, “Fırat’ın doğusundaki durumu da değerlendirdik. Rusya’nın yanı sıra İran ve BM ile yürüttüğümüz çalışmalarla anayasa komitesiyle ilgili son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. İki ülke olarak birbirimizin güvenlik hassasiyetinin farkındayız. Gayemiz akan kanın durmasıdır. Rusya ile tesis ettiğimiz yakın diyalog bölgemiz için önemlidir. Bu görüşmemiz de bu anlayışı bir kez daha teyit etme fırsatı bulduk” dedi. Münbiç konusunda kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, “Amerika ile de bu konuları görüşüyoruz. Bize verdikleri sözleri bir an önce yerine getirmelerini istiyoruz. Münbiç’teki terör örgütlerinin bölgeyi terk etmelerini istiyoruz. Bu konuda kararlılığımız tamdır” ifadelerini kullandı.

Hedef 100 milyar dolar

S-400’lerin teslimat süreciyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, “Ortak üretim S-400 ile ilgili birçok dedikodular yapıldı. Hiçbirine kulak asmadık. Bugün S-400’ün ikinci etabı başladı devam ediyor. Elemanlarımızın yetiştirilmesi devam ediyor. Bu dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyorum. Dayanışma ruhunu bundan sonraki süreçte radar karıştırıcılar olsun roketlerde olsun aynen devam ettirmekte yapabileceğimizi notlarımızı aldık süratle geliştireceğiz. Ekonomik alandaki dayanışmamız da çok önemli. Hedef 100 milyar dolar seviyesine ulaşmak” dedi.

Putin: Terörü yok etmekte anlaştık

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “İdlib’deki durum hakkında derin endişe duyuyoruz. Türkiye ile teröristlerin yok edilmesi için ek tedbirlerin çerçevesini belirledik ve yapılması gerekenler için anlaşma sağladık. Türkiye’nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz. Sınırlarındaki güvenliğini sağlaması lazım, bu Türkiye’nin meşru hakkıdır. Güvenli bölge, Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından da olumlu bir adımdır” dedi.

Putin, “Su-35 uçağı konusunda ise ortak çalışmalar yürütülebilir. Su-57 üzerinde de iş birliği yapılabilir. İmkanlarımız çok” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:31
  1. İstanbul
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  3. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  4. Jukovskiy Uluslararası Havaalanı
  5. Başkan Erdoğan
  6. Astana ruhu
  7. Fırat’ın doğusu
  8. S-400’lerin teslimat süreci
  9. S-400
  10. Su-35 uçağı
  11. Su-57

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