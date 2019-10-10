‘Güvenli bölge hayal’ diyen emekli tuğgeneral Erdal Şener iyi izlesin bunu! Geçtiğimiz Ağustos'ta YAŞ kararıyla emekliye ayrılan tuğgeneral Erdal Şener, güvenli bölgenin hayal olduğunu söylemiş ve harekat aleyhine konuşmuştu. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Şener'in 2,5 ay önce sarf ettiği skandal sözlerini hatırlattı.

yeniakit.com.tr Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Barış Pınarı Harekatı konuşuldu. Harekata aylar öncesinden karşı çıkan muhaliflerden biri olan, YAŞ kararıyla emekli edilmiş eski tuğgeneral Erdal Şener'in sözlerinin de masaya yatırıldığı programda, Karahasanoğlu çok konuşulacak yorumlarda bulundu. YAŞ kararıyla emekli edilen Şener, 9 Ağustos'ta Cumhuriyet'in yayınladığı bir haberde, güvenli bölgenin hayal olduğunu söylemiş ve ABD'nin, Türkiye'nin yapacağı kara harekatını engellemeyi başardığını iddia etmişti. Karahasanoğlu'ndan çarpıcı yorumlar Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Şener'in skandal sözlerini hatırlattı. Karahasanoğlu şunları söyledi:

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